29 nov 2021 10:22

PARTO… IN BICI – JULIE ANNE GENTER, PARLAMENTARE VERDE NEOZELANDESE E FERVENTE SOSTENITRICE DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE, È ANDATA IN OSPEDALE A PARTORIRE IN BICICLETTA – LA DEPUTATA HA RACCONTATO COME IL TRAVAGLIO È COMINCIATO DURANTE LA PEDALATA: “LE CONTRAZIONI NON ERANO COSÌ FORTI ALLE DUE DEL MATTINO. E COSÌ ABBIAMO PENSATO CHE POTESSE ESSERE UNA BUONA IDEA..."