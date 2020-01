E IN PASSERELLA TUTTI MUTI – A 64 ANNI L’ORNELLA NAZIONALE HA DEBUTTATO COME MODELLA: L’ATTRICE È SCESA IN PASSERELLA A SORPRESA PER L'AMICA STILISTA RUSSA ULYANA SERGEENKO, CHE HA PRESENTATO LA NUOVA COLLEZIONE A PARIGI DURANTE LA SETTIMANA DELLA HAUTE COUTURE – LA BELLISSIMA NONNETTA HA SFILATO FASCIATA DA UN ABITO LAMINATO E… - VIDEO

Ornella Muti debutta come modella: l'attrice italiana, 64 anni, è scesa in passerella a sorpresa per l'amica stilista russa Ulyana Sergeenko, che ha presentato la nuova collezione a Parigi durante la settimana della Haute Couture.

Come ci aveva dimostrato qualche giorno fa Jacquemus (con Laetitia Casta) e come insegna la professionista Donatella Versace (con Jennifer Lopez), far sfilare tra le modelle la personalità che non ti aspetti è sempre garanzia di successo.

Per la Muti poi, è stata la prima volta assoluta in passerella: fasciata da un abito laminato color écru, ha diviso l'incarico di testimonial con la regina del burlesque Dita Van Teese.

E sembra proprio che il suo personaggio non invecchi mai visto che, come non è sfuggito a molti, l'Ornella nazionale ha fatto una "comparsata" sebbene involontaria anche nella seconda stagione di Sex Education, dove i protagonisti vanno a vedere "Flash Gordon" al cinema e si imbattono in una principessa Aura ad alto tasso erotico.

