23 nov 2023 15:02

IL PATRIARCATO CHE SINISTRATI E FEMMINISTE NON VOGLIONO VEDERE: QUELLO ISLAMICO – GLI ULTIMI TRE CASI DI CRONACA CHE RIGUARDANO VIOLENZE SU DONNE IN ITALIA VEDONO COME AGGRESSORI UOMINI DI ORIGINE NORDAFRICANA: LA RAGAZZA AGGREDITA IN UN ANDRONE DI UN PALAZZO A FIRENZE, QUELLA CHE IN UN MCDONALD'S DI MILANO SI È SALVATA GRAZIE AL GESTO ANTI-VIOLENZA, QUELLA SFREGIATA CON L'ACIDO DALL'EX A ERBA – I DATI ISTAT DICONO CHE IL 33% DELLE VIOLENZE SESSUALI IN ITALIA È COMMESSO DA IMMIGRATI (IL 4% DELLA POPOLAZIONE)