PAURA IN OLANDA: UN UOMO MASCHERATO HA PRESO IN OSTAGGIO ALCUNE PERSONE IN UN BAR NELLA CITTÀ DI EDE E MINACCIA DI FAR ESPLODERE IL LOCALE - OLTRE 150 ABITAZIONI SAREBBERO STATE EVACUATE PER PRECAUZIONE E, AL MOMENTO, NON C’È ALCUNA INDICAZIONE DI UN MOVENTE TERRORISTICO – PARE CHE L’UOMO SIA ENTRATO IN AZIONE ALLE 6 DEL MATTINO: IL DISCO PUB ERA IN CHIUSURA DOPO UNA NOTTATA TECHNO E… - VIDEO

? BREAKING: NETHERLANDS - BOMB ROBOT DEPLOYED - HOSTAGE SITUATION A masked man reportedly carrying a "bag of explosives" and weapons entered the Petticoat Cafe in #Ede and has taken multiple hostages.#Breaking #Netherlands pic.twitter.com/CfVo2uWCBq — Breaking Alerter (@BreakingAlerter) March 30, 2024

Un uomo ha preso in ostaggio alcune persone in un bar nella città di Ede, nei Paesi Bassi e minaccia di far esplodere il locale. Lo riferisce l’agenzia Reuters. Secondo i media locali, le forze dell’ordine sono schierate in gran numero intorno all'area e sono all’opera anche un negoziatore di ostaggi e gli artificieri. Oltre 150 abitazioni nelle immediate vicinanze sarebbero inoltre state evacuate per precauzione: i cittadini sono stati trasportati nella casa comunale di Bergstraat.

[...] Alcune fonti riferiscono inoltre che è entrato in azione «mascherato» e che avrebbe detto di avere con sé anche degli esplosivi. La polizia olandese ha dichiarato che al momento non ci sono indicazioni che facciano pensare al terrorismo. «Al momento», si legge in una nota divulgata anche su X, «non vi è alcuna indicazione di un movente terroristico».

La polizia non ha dichiarato quante persone sono attualmente tenute in ostaggio, ma il tabloid AD riferisce — citando alcune fonti anonime — che sarebbero quattro.

L’allarme sarebbe scattato sabato 30 marzo, intorno alle 6 del mattino. Il locale coinvolto si chiama Petticoat Cafe: si tratta di un disco pub molto apprezzato dai giovani e si trova nel centro di Ede, non lontano dalla stazione ferroviaria. Secondo quanto si legge sui canali social ufficiali, ieri notte aveva in programma una serata techno. Dato l'orario in cui è iniziato l'agguato, si presume che il locale fosse in chiusura: le persone prese in ostaggio sarebbero dunque, assai probabilmente, dipendenti del Petticoat Cafe, e non avventori.

