PECHINO CONTROLLA PURE IL GUARDAROBA - IL GOVERNO CINESE VORREBBE INTRODURRE UNA LEGGE PER VIETARE TUTTI I TIPI D'ABBIGLIAMENTO CHE "FERISCONO I SENTIMENTI" DELLA NAZIONE - CHIUNQUE INDOSSERÀ VESTITI RITENUTI "DANNOSI PER LO SPIRITO DEL POPOLO CINESE" RISCHIANO MULTE O RECLUSIONE - LA PROPOSTA NON SPECIFICA QUALI TIPI DI VESTIARIO SIANO VIETATI, TANTO PIÙ CHE SONO GIÀ PREVISTE PUNIZIONI PER CHI INDOSSA ABITI CON SCRITTE O MESSAGGI "CONTROVERSI"… - VIDEO