25 mag 2023 08:45

PECHINO INIZIA LE GRANDI MANOVRE - LE RIVELAZIONI DEL “NEW YORK TIMES”: UN GRUPPO DI HACKER LEGATO AL GOVERNO CINESE HA INSTALLATO UN MALWARE NEL SISTEMA DI TELECOMUNICAZIONI A GUAM, IN MICRONESIA, E IN ALTRE AREE DEL TERRITORIO AMERICANO - IL CODICE, CHIAMATO 'WEB SHELL', SEMBRA ESSERE LEGATO A UNA CAMPAGNA DI SPIONAGGIO CINESE MA POTREBBE ESSERE USATI ANCHE PER ATTACCHI - LA SCOPERTA, FATTA DA MICROSOFT, AVREBBE GENERATO ALLARME PER L’ISOLA CHE, CON LA SUA POSIZIONE STRATEGICA, SAREBBE CENTRALE IN UN'EVENTUALE RISPOSTA AMERICANA ALL'INVASIONE DI TAIWAN…