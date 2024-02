6 feb 2024 19:55

PEGGIO DI UNA PUNTATA DI “BLACK MIRROR” – APPLE HA MESSO IN VENDITA IL SUO "VISION PRO", IL VISORE PER LA REALTÀ VIRTUALE E AUMENTATA, E PER STRADA SONO STATE AVVISTATE PERSONE CHE SI COMPORTANO IN MANIERA “STRANA”: C’È CHI CI CAMMINA E MUOVE LE MANI IN ARIA, CHI SI ALLENA IN PALESTRA E CHI SI È RIPRESO ALLA GUIDA DI UNA TESLA. E I "SIMPSON", ANCORA UNA VOLTA, AVEVANO GIÀ PREVISTO TUTTO… - VIDEO