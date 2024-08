PERCHÉ ARIANNA MELONI HA VOLUTO ANNUNCIARE ORA LA SUA SEPARAZIONE DA LOLLOBRIGIDA? - MAURO MAZZA: "ERA DA TEMPO NEI FATTI. IO CREDO LO ABBIA FATTO PER IMPEDIRE CHE USCISSE LA NOTIZIA NON SMENTIBILE, IN FORMA NON GOVERNATA" - IL DAGOREPORT SULLA FINE DELLA STORIA D'AMORE TRA LA SORELLA D'ITALIA E L'EX "STALLONE DI SUBIACO": "ARIANNA POTREBBE AVER AGITO PER ANTICIPARE UNA SGRADEVOLE INTERVISTA O UN SERVIZIO FOTOGRAFICO PICCANTE? OPPURE UN REPORT INFORMALE DEI SERVIZI? MAGARI, DURANTE LA VACANZA PUGLIESE...."

INTERVISTA DI MAURO MAZZA A LA7 - L'ARIA CHE TIRA

TRASCRIZIONE INTERVISTA A MAURO MAZZA – “L’ARIA CHE TIRA”, LA7

mauro mazza

Faccio i complimenti a Canettieri, non per l'intervista ad Arianna ma per avere lavorato nel tempo per costruire un rapporto fiduciario che ha portato alla scelta di Arianna di parlare con lui. Da collega mi sono spiegato, questo è stato il merito.

Io credo che la scelta di comunicare pubblicamente la separazione, che era da tempo nei fatti, sia stata scelta per impedire che uscisse la notizia, non smentibile in forma non governata in qualche modo, quindi a far male piuttosto che a chiarire la dinamica delle cose. Io non vedo all'orizzonte breve e a medio termine degli spostamenti.

LA SEPARAZIONE TRA ARIANNA MELONI E FRANCESCO LOLLOBRIGIDA

Però stamattina l'ho letto con interesse un'intervista a Fabio Rampelli che mi fa pensare molto solidale, diciamo così, molto parte nell'avventura che vede oggi Giorgia Meloni a Palazzo Chigi? Come elemento di riavvicinamento tra quella componente da cui partirono le sorelle Meloni col gruppo di Rampelli, a una diversa dinamica interna che riveda di avvicinarsi la figura comunque importante di Rampelli al destino politico e governativo di Giorgia Meloni.

ARTICOLI CORRELATI

mauro mazza TAROCCO - ARIANNA MELONI E FRANCESCO LOLLOBRIGIDA COME CHIARA FERRAGNI E FEDEZ - MEME BY EMILIANO CARLI tweet sulla separazione tra arianna meloni e francesco lollobrigida 4 tweet sulla separazione tra arianna meloni e francesco lollobrigida 3 DIVORZIO ALL AMATRICIANA - - MEME BY EMILIANO CARLI - IL GIORNALONE - LA STAMPA LOLLO E GIAMBRUNO - SEPARATI ALLA MESCITA - MEME BY EMILIANO CARLI - IL GIORNALONE - LA STAMPA arianna meloni francesco lollobrigida paolo barelli gilberto pichetto fratin francesco lollobrigida arianna meloni FRANCESCO LOLLOBRIGIDA E ARIANNA MELONI COME TOGLIATTI E IOTTI arianna meloni e lollobrigida mauro mazza