PERCHÉ LE COPPIE SMETTONO DI FARE SESSO? AMARE MENO L’ALTRA PERSONA NON C’ENTRA E LE MOTIVAZIONI CAMBIANO DA UNA COPPIA ALL’ALTRA: A VOLTE I SENTIMENTI NEGATIVI CHE FRENANO L’INTIMITÀ SONO LEGATI ALL’ANSIA, ALLA RABBIA, ALLA VERGOGNA E AL TIMORE DI NON PIACERE ABBASTANZA. NON AIUTANO MENOPAUSA E ANDROPAUSA, MA UN ALLONTANAMENTO PUÒ ACCADERE ANCHE NELLE COPPIE GIOVANI QUANDO…

Astinenza

Succede che col tempo il sesso esca dalla vita di coppia. Dopo anni e anni di relazione, c’è un calo del desiderio, in molti casi naturale e in altri psicologico, che può incidere sulla vita di coppia: «Il tutto dipende dall’importanza che la coppia dà ai rapporti sessuali: spetta intatti a ciascuno stabilire il livello di rilevanza dello stesso.

Alcune persone pensano che il sesso sia sopravvalutato in una relazione, mentre per altre è essenziale. Ma quanto è importante il sesso nella relazione di coppia?» spiega Elena Isola, Psicoterapeuta-Sessuologa Clinica-Terapeuta e Supervisore EMDR.

ASTINENZA SESSO

[…]

Perché le coppie smettono di avere rapporti sessuali?

Alla base della mancanza di sesso, ci sono differenti motivazioni. La prima è il naturale processo fisiologico: «La prima fase della conoscenza e dell’innamoramento è sicuramente caratterizzata da una maggiore ricerca del contatto con l’altro e da un’attività sessuale più ricca, rispetto ad una fase più matura del rapporto. Ciò non significa che il sesso debba scomparire dalla vita della coppia, ma cambia».

ASTINENZA

Come spiega l’esperta, capita che le coppie non sappiano il reale motivo: è infatti durante la terapia che emergono sentimenti negativi e contrastanti come ansie e paure, rabbia e vergogna che, a lungo andare, hanno influenzato negativamente sulla relazione: «Spesso nella coppia si ha paura di non piacere più all’altro, entra il gioco il timore di essere sostituiti e abbandonati. Queste paure mentali frenano la possibilità di accedere liberamente al desiderio sessuale».

ASTINENZA

[…] Inoltre si corre il rischio di non gestire al meglio alcuni cambiamenti ormonali e corporei che sopraggiungono con l’arrivo della menopausa e dell’andropausa. […]

Quando l’allontanamento accade anche alle coppie giovani

Altri fattori che influenzano negativamente la vita sessuale sono i cambiamenti che la coppia subisce: il caso più diffuso è il passare da semplice coppia a genitori. Non è quindi solo questione di età ma anche di cambiamenti della vita […]

ASTINENZA SESSUALE

Non solo, ma anche aspetti come stress lavorativo, problematiche come perdita del lavoro o lutti sono fattori che non aiutano l’intimità perché pongono la persona, e quindi la coppia, davanti a un mutamento cambiando quindi le personali priorità.

