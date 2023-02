PERCHE’ IL PAPA HA RICEVUTO NEL SUO STUDIO DEL PALAZZO APOSTOLICO ANGELO BECCIU? – È LA PRIMA VOLTA CHE IL CARDINALE, IMPUTATO PER PECULATO NELL’INCHIESTA SULLA COMPRAVENDITA DEL FAMIGERATO PALAZZO LONDINESE, VIENE RICEVUTO IN UDIENZA UFFICIALE DOPO CHE BERGOGLIO, NEL 2020, LO HA PRIVATO DI TUTTI I DIRITTI E LE PREROGATIVE DI UN CARDINALE ELETTORE – SOLO UN TASSELLO DI UNA STRATEGIA DIFENSIVA O UN PRIMO PASSO VERSO LA RIABILITAZIONE DEFINITIVA?

Ieri mattina il Papa ha ricevuto in udienza ufficiale, nel suo studio di rappresentanza al Palazzo Apostolico, il cardinale Angelo Becciu.

[…] non tanto per l’eccezionalità dell’evento – i due si erano già visti varie volte negli ultimi due anni – ma per l’ufficialità del luogo. Una vera e propria riammissione a Palazzo che il cardinale ha voluto in qualche modo sottolineare parlando con le agenzie di stampa che, come prevedibile, lo hanno immediatamente contattato dopo l’incontro: “Sì, stamattina ho incontrato il Santo Padre. Abbiamo avuto un colloquio molto cordiale e sereno. Il Papa mi ha rinnovato la Sua stima e fiducia come accade ormai da tempo. Ogni incontro con lui per me è motivo di grande gioia».

Ed in effetti, come si diceva, non è la prima volta che il porporato, imputato per peculato nell’ambito dell’inchiesta legata allo scandalo finanziario per la compravendita del famigerato palazzo londinese, s’incontra con Francesco dopo che questi lo aveva privato, il 24 settembre del 2020, da tutti i diritti e le prerogative proprie di un cardinale elettore (Becciu ha 74 anni).

Vari erano stati gli incontri che il Pontefice aveva concesso al presule sardo negli ultimi due anni, ma si erano svolti sempre a Santa Marta o, come nell’aprile del 2021, addirittura a casa del porporato.

Incontri, tuttavia, sempre privati e a cui non era mai stata data la pubblicità e l’ufficialità come invece è accaduto in questo caso, con la calendarizzazione nell’agenda quotidiana del Papa e l’annuncio dato dal Bollettino della Sala stampa […].

Non più tardi di tre settimane fa, Becciu era tornato nell’aula del Tribunale vaticano, presieduto dal magistrato Giuseppe Pignatone, per una dichiarazione spontanea al processo che vede imputate Francesca Immacolata Chaouqui e Genoveffa Ciferri per la gestione dei fondi della Santa Sede, per rendere una dichiarazione spontanea.

In quell’occasione il cardinale aveva affermato, smontando totalmente le tesi di entrambe, che «io ho fatto il Sostituto alla Segreteria di Stato, ma non avevo la facilità di imporre al Papa delle decisioni come viene affermato», ma soprattutto Becciu ha smentito categoricamente di essere stato lui a dare l’ordine di arrestare la Chaouqui. […]

L’udienza ufficiale di ieri con il Papa è solo l’ultimo tassello di una strategia difensiva o un primo passo verso la riabilitazione definitiva? Sono in molti ora ad aspettarsi che Francesco possa fare un ulteriore passo reintegrandolo a pieno titolo nel collegio dei cardinali e, quindi, tra gli elettori in un futuro Conclave.

