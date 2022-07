LA PERLA DEL KIRGHIZISTAN SI CHIAMA LIYA SILVER - HA INIZIATO CON IL PORNO TRE ANNI FA GRAZIE A UNA SUA AMICA E DOPO LA FINE DI UNA RELAZIONE: “ERA UNA VITA A DUE DEPRIMENTE!” - BARBARA COSTA: “E’ UNA CHE LO DICE CHIARAMENTE: È NEL SETTORE PER I SOLDI CHE IL PORNO LE DÀ E PER LA LIBERTÀ CHE SE SEI UNA RAGAZZA CON LA TESTA SULLE SPALLE E I PIEDI PIANTATI PER TERRA SAI COME GESTIRE E FAR FRUTTARE…”

Barbara Costa per Dagospia

Chi di voi è mai stato in Kirghizistan? Confesso che me lo sono dovuto andare a cercare, questo stato, dove sta, e mi scuso con tutti i possibili Dago-lettori kirghizistani… e questo è il vostro porno biglietto da visita??? Dio, che splendore! Ditemi come non provare invidia, per quel serpentello bianco raggomitolato, beato, e pago, su corpo e pelle di Liya Silver, 23 anni, attrice porno con già importanti premi al suo attivo.

Quel serpentello che deliziato si insinua tra le sue curve, gambe e seni, serpentello furbamente ammantante e sesso e capezzoli… e serpentello che per brevi istanti ha mitigato la mia letale fobia per ogni animale che striscia lumache comprese ma che importa, se mente e occhi non si staccano, non vedono, non bramano che lei, Liya Silver, che ovvio in verità non si chiama così, ma Kristina Shcherbinina…?

Al porno spettano giorni radiosi e esaudenti e di sesso sudanti se si affida a ragazze simili e, sebbene l’ondata la più travolgente di grazie ex sovietiche sui lidi del porno occidentale si sia verificata a fine anni '90, non mancano presenti avvenenze che ogni anno sfranano le loro porno arsure su corpi di femmine e maschi, al tempo stesso entusiasmando menti e peni e clitoridi di spettatori porno i più pretendenti.

Liya Silver ha iniziato nel porno 3 anni fa, e se poco se ne trova e vede sui siti free e no, è perché lei gira poco porno per convinta decisione personale: pornare più giorni continui la stressa e ne prosciuga la motivazione, e poi Liya è scaltra e si dà unicamente a case porno di grido. È per il porno "Liya 4 You", dello storico marchio Dorcel, che Liya ha già in bacheca due Oscar, uno come Miglior Attrice non USA, l’altro come miglior scena etero internazionale. Liya è figlia di genitori separati, in Kirghizistan è nata e vissuta con la madre fino al diploma di scuola superiore, per poi trasferirsi dal padre a San Pietroburgo.

È stato grazie a una sua amica (o amante…?) che Liya si è intrufolata nel porno, quello europeo di fascia altissima, perché Liya è un membro "JulModels", agenzia porno tra le più attive e fattive in Europa, con sede a Budapest, e agenzia creata e guidata da una gran donna, l’ex pornostar Julia Grandi. Liya ha già lavorato con professori del porno quali Alberto Blanco e Manuel Ferrara, e pure Rocco Siffredi vi ha messo porno occhi e mooolto altro addosso, e chi si è perso il trio tra Liya, Rocco e Martina Smeraldi, rimedi subito! I porno FFM (ragazza-ragazza-ragazzo) sono tra i più lodati di Liya, e specie nei frame in cui la mettono in mezzo e ne suggono ogni parte non risparmiandole niente, leccandola in profondo, e all’infinito… Con Liya, sono da poco usciti - e meritano plauso e più di una sosta - un porno "Big Natural Tits" e un "jeans porn" by Brazzers.

Come se non bastasse la sua devastante bellezza, Liya Silver ricalca il mio ideale perché come me non crede nel tradizionale rapporto di coppia, e lo considera noioso. Lei è entrata nel porno dopo la fine di una relazione “che mi ha molto delusa, era una vita a due deprimente!”, e finalmente una che lo dice, che è nel settore per i soldi che il porno le dà e per la libertà che se sei una ragazza con la testa sulle spalle e i piedi piantati per terra sai come gestire e far fruttare.

Liya - fermamente e pubblicamente antiputiniana - dichiara di prendere la vita come viene, e non fa piani per il futuro: “Mi fido solamente del destino. Cambio idea ogni settimana, e prendo decisioni in mezz’ora”. E che significano i grossi tatuaggi, il leone che ha sul petto, e la corona di peonie a fascia della coscia sinistra? “Proprio nulla: sono due tatuaggi che piacevano a due miei ex fidanzati”.

