18 gen 2022 08:00

PICCOLA STORIA TRIESTE - È INDAGATA PER FAVOREGGIAMENTO LA RAGAZZA CONTESA ALL’ORIGINE DELL’OMICIDIO DI ROBERT TRAJKOVIC. NON È ANCORA CHIARO QUALE SIA LA SUA RESPONSABILITÀ, MA L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEGLI INDAGATI È ARRIVATA DOPO CHE SONO STATI ASCOLTATI ALCUNI AMICI DEL GIRO DEI DUE - OGGI SI SVOLGERÀ L’AUTOPSIA SUL CORPO DEL 17ENNE, STRANGOLATO CON UN LACCIO E RITROVATO MORTO IN UN BED AND BREAKFAST