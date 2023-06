1 giu 2023 10:38

PICCOLO È MEGLIO! – FIAT SVELA LA PRIMA IMMAGINE DELLA NUOVA “TOPOLINO”. LA MICROCAR HA UN DESIGN CHE RICHIAMA LO STORICO MODELLO IN COMMERCIO DAL 1957, MA HA UN MOTORE TOTALMENTE ELETTRICO – A DUE POSTI, È LUNGA 2,45 METRI, È PENSATA PER LA CITTA’ E SI POTRÀ GUIDARE CON IL “PATENTINO” DAI 14 ANNI IN SU – SARA’ PRODOTTA NELLO STABILIMENTO STELLANTIS IN MAROCCO. DOVREBBE ARRIVARE IN COMMERCIO IL PROSSIMO ANNO, ANCORA NON SI SA QUANTO COSTERA’...