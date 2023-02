21 feb 2023 19:53

PIOVONO METEORITI! – IN TRE GIORNI SONO CADUTI SULLA TERRA TRE PICCOLI METEORITI, IN NORMANDIA, A MATERA E IN TEXAS. SECONDO GLI ESPERTI TRE EVENTI DI FILA DI QUESTO GENERE SONO PIÙ UNICI CHE RARI E NON SI VERIFICHERANNO MAI PIÙ – I FRAMMENTI CADUTI IN BASILICATA, SU UN BALCONE DI UNA CASA, SARANNO ANALIZZATI DAL LABORATORIO DEL GRAN SASSO E POTREBBE FORNIRE INFORMAZIONI PREZIOSE SULLA FORMAZIONE DEI PIANETI…