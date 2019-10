DAGONEWS

La pornostar Jessa Rhodes ha risposto ad alcune domande dei fan su Reddit, rivelando che si può partecipare a un concorso per una notte bollente con lei.

Alla domanda "Dormiresti con un fan per realizzare la sua fantasia?” l’attrice ha risposto: «Certo che sì! In realtà le persone possono partecipare al mio concorso "fucking-a-fan" sul mio Snapchat privato». Ma questa è solo una delle domande alle quali Jessa ha risposto per soddisfare le curiosità dei fan che le hanno chiesto anche quanto è durata la scena di sesso più lunga. «Una volta sono stata sul set per 24 ore. Non è stata una giornata molto divertente».

Jessa ha anche rivelato che il vantaggio del suo lavoro è girare per il mondo ed essere il boss di se stessa: «Avere il controllo del mio tempo non è così banale. Decido io come tenermi occupata e c’è sempre qualcosa di nuovo da inseguire».

E mettendo una pietra tombale sul fatto che non le piaccia il suo lavoro, la pornostar ha rivelato: «Sono onesta, il mio lavoro mi piace il 90% delle volte. Soprattutto ora che sono nel settore da sette anni, è più facile concentrarsi esclusivamente sul buon sesso. All’inizio ero ansiosa e preoccupata di assicurare al regista un buon risultato. Ma adesso mi possono permettere di godermi una buona trombata».

