PIPPITEL! - LA SEMISCONOSCIUTA SERIE “SOPHIE CROSS - VERITÀ NASCOSTE” SU RAI1 RACIMOLA IL 12.7% DI SHARE CON SOLI 2 MILIONI DI SPETTATORI - SU CANALE5 “SONO SOLO FANTASMI” SI FERMA AL 10.3% - SU ITALIA1 “AMICI - FULL OUT” FA IL 10.1% - IN MANCANZA DI AVVERSARI, “CARTABIANCA” FA IL RECORD STAGIONALE CON L’8.8% - SU LA7 L'ESORDIO DI FEDERICO RAMPINI CON IL PROGRAMMA “INCHIESTE DA FERMO” AL 4.1% - “TECHETECHETÈ” (16.2%), “PAPERISSIMA SPRINT” (17.5%) - GRUBER (7.8%), DAMILANO (6.3%), GENTILI (4.3%)

Marco Zonetti per Dagospia

sophie cross – verita nascoste 7

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di martedì 20 giugno 2023 vedono, in prima serata, numeri sempre più esangui davanti al piccolo schermo. La semisconosciuta serie Sophie Cross - Verità nascoste su Rai1 totalizza il 12.7% vincendo la serata con soli 2.051.000 spettatori. Su Canale5 il film diretto e interpretato da Christian De Sica, Sono solo fantasmi, si ferma dal canto suo a un magrissimo 10.3% con 1.585.000 individui all'ascolto, sfiorato dal concerto dei ragazzi di Amici - Full Out, che su Italia1 ha invece divertito 1.436.000 affezionati con il 10.1%.

SONO SOLO FANTASMI

Su Rai3, buone notizie invece per il consueto appuntamento con #Cartabianca condotto da Bianca Berlinguer. Con ospite, tra gli altri, per un lungo collegamento il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio, il talk della Terza Rete ha totalizzato infatti la cifra record dell'8.8% con 1.264.000 appassionati, mentre su La7, l'esordio di Federico Rampini alla guida del programma di approfondimento Inchieste da Fermo, con ospiti - fra gli altri - Carlo Cottarelli e Nathalie Tocci, ha raccolto il 4.1% con una media di 656.000 teste. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

Sophie Cross - Verità nascoste (Rai1) - 2.051.000

Sono solo fantasmi (Canale5) - 1.585.000

Amici - Full Out (Italia1) - 1.436.000

#Cartabianca (Rai3) - 1.264.000

Una famiglia mostruosa (Rai2) - 1.171.000

Inchieste da Fermo (La7) - 656.000

The Bourne Legacy (Rete4) - 626.000

Viaggi Pazzeschi (Tv8) - 378.000

Avamposti Nucleo Operativo (Nove) 294.000

sophie cross – verita nascoste 6

In access prime time, i Cinque Minuti di Bruno Vespa hanno siglato su Rai1 il 19.1%, mentre Techetechetè - quest'anno in evidente crisi - con il 16.2% è battuto ancora una volta da Paperissima Sprint che, su Canale5, realizza il 17.5%.

Per l'approfondimento, Lilli Gruber con ospite il leader del M5s Giuseppe Conte a Otto e mezzo su La7 svetta al 7.8% di share, mentre Marco Damilano con Il Cavallo e la Torre su Rai3 si assesta al 6.3%, Controcorrente Estate con Veronica Gentili su Rete4 al 4.3%, Tg2 Post al 4.6%.

cartabianca 3

In seconda serata, Bruno Vespa con Porta a Porta su Rai1 si ferma all'8.2% con soli 606.000 spettatori, mentre al pomeriggio la commemorazione di Silvio Berlusconi in Senato raduna soltanto 281.000 individui all'ascolto con il 3.6%. Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

Rai1: Sophie Cross – Verità Nascoste 2.051.000 (12.7%). Canale5: Sono solo fantasmi 1.585.000 con uno share del 10.3%). Rai2: Una famiglia mostruosa 1.171.000 (7.2%). Italia1: Amici – Full Out 1.436.000 (10.1%). Rai3: #Cartabianca 1.264.000 (8.8%). Rete4:The Bourne Legacy 626.000 (4.5%). La7: Inchieste da fermo 656.000 (4.1%). Tv8: Viaggi Pazzeschi 446.000 (2.6%). Nove: Avamposti – Nucleo Operativo 294.000 (1.8%).

sophie cross – verita nascoste 5

Access Prime Time

Rai1: Cinque Minuti 3.053.000 (19.1%), Techetechetè 2.848.000 (16.2%). Canale5: Paperissima Sprint 3.054.000 (17.5%). Rai2: Tg2 Post 822.000 (4.6%). Italia1: N.C.I.S. 1.303.000 (7.7%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.010.000 (6.3%), Un Posto al Sole 1.574.000 (8.9%). Rete4: Controcorrente Estate 705.000 (4.3%) nella prima parte, 769.000 (4.3%) nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.354.000 (7.8%). Tv8: 4 Hotel 500.000 (3%). Nove: Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo 213.000 (1.3%).

christian de sica sono solo fantasmi

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 2.199.000 (23.9%), Reazione a Catena 3.191.000 (26.9%). Canale5: Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.175.000 (13.7%), Caduta Libera 1.984.000 (17.4%). Rai2: Hawaii Five-0 419.000 (3.9%), N.C.I.S. 649.000 (4.6%). Italia1: Studio Aperto Mag 336.000 (3.3%), C.S.I. 455.000 (3.3%). Rai3: Tg Regione 1.755.000 (13.8%), Blob715.000 (4.9%), Via dei Matti n° 0 658.000 (4.3%). Rete4: Tempesta d’Amore 645.000 (4.3%). La7: Lingo – La Prima Sfida 74.000 (0.8%), Lingo – Parole in Gioco 98.000 (0.9%). Tv8: 4 Ristoranti 217.000 (1.8%). Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? 319.000 (2.5%).

Seconda Serata

sophie cross – verita nascoste 4

Rai1: Porta a Porta 606.000 (8.2%). Canale5: X-Style 484.000 (5.6%). Rai2: La Conferenza Stampa di Emanuela Fanelli 311.000 3%. Italia1: A.P. Bio 371.000 (6.1%) nel primo episodio, 185.000 (4.2%) nel secondo, 142.000 (4.7%) nel terzo, 100.000 (4%) nel quarto. Rai3: Tg3 Linea Notte 416.000 (7.6%). Rete4: Proposta indecente 133.000 (3.4%). La7: La7 Doc – Tycoon USA 273.000 (3.2%).

inchieste da fermo 4

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnomattina – Rassegna Stampa 250.000 (10.4%), Tg1 Ore 7.00 412.000 (11.6%) e TgUnomattina Estate 645.000 (15.3%), Tg1 Ore 8.00 869.000 (19.8%), Uno Mattina Estate 725.000 (17.1%). Canale5: Prima Pagina Tg5 597.000 (20.8%), Tg5 Mattina 1.104.000 (25.3%), Mattino Cinque News 868.000 (22.6%) nella prima parte, 1.043.000 (27.6%) nella seconda. Rai2: Gli Italians 68.000 (1.7%), Un Ciclone in Convento 59.000 (1.3%), Tg2 Ore 8.30 119.000 (2.8%), Radio2 Social Club 210.000 (5.5%), Tg2 Italia 176.000 (4.6%), Tg2 Flash 164.000 (4.2%).

sophie cross – verita nascoste 3

Italia1: Chicago Fire 167.000 (4.2%) nel primo episodio, 158.000 (4.2%) nel secondo, C.S.I. New York 179.000 (4.4%) nel primo episodio. Rai3: Buongiorno Italia 418.000 (11.9%), Buongiorno Regione 561.000 (13.1%). Agorà 225.000 (5.7%), presentazione 299.000 (6.8%), Extra 149.000 (3.9%), Elisir – A Gentile Richiesta 117.000 (3.1%). Rete4: Agenzia Rockford 33.000 (0.8%), Detective in Corsia 40.000 (1%). La7: Omnibus 152.000 (3.8%), Coffee Break 151.000 (3.9%).

inchieste da fermo 2

Mezzogiorno

Rai1: Camper in Viaggio 1.261.000 (16.8%), Camper 1.627.000 (15.8%). Canale5: Forum 1.362.000 (20.1%). Rai2: Tg Sport 178.000 (4.3%), La nave dei sogni – Zambia 401.000 (5.7%). Italia1: C.S.I. New York 296.000 (4.8%), Sport Mediaset 632.000 (5.3%). Rai3: Doc Martin 184.000 (3.6%), Tg3 Ore 12.00 595.000 (8%), Quante Storie 484.000 (4.5%), Passato e Presente 513.000 (4.3%). Rete4: Carabinieri 4 107.000 (2.3%), Il Segreto 143.000 (1.5%), La Signora in Giallo 608.000 (5.2%). La7: L’Aria che Tira Estate 233.000 (4.7%), L’Aria che Tira Estate (Oggi) 372.000 (3.9%).

Pomeriggio

sophie cross – verita nascoste 2

Rai1: Tg1 Economia 2.131.000 (18%), Oggi è un Altro Giorno 1.441.000 (16%), presentazione 1.414.000 (12.8%), Sei Sorelle 876.000 (12.7%), Tg1 1.145.000 (17.3%), La Vita in Diretta 1.858.000 (24.9%), presentazione 1.453.000 (21.2%). Canale5: Beautiful 2.822.000 (23.8%), Terra Amara 2.655.000 (24.4%), La Promessa 2.241.000 (25%), Un Altro Domani 1.242.000 (17.8%), La legge dell’attrazione 841.000 (11.7%). Rai2: Ore 14 769.000 (7.1%). Rai Parlamento – Speciale Senato Commemorazione di Silvio Berlusconi 281.000 (3.6%), Candice Renoir 259.000 (3.8%).

christian de sica sono solo fantasmi

Italia1: I Simpson 438.000 (3.8%) nel primo episodio, 473.000 (4.4%) nel secondo, I Griffin 421.000 (4.3%), American Dad! 279.000 (3.2%), Magnum P.I. 268.000 (3.7%) nel primo episodio, 227.000 (3.4%) nel secondo, Person of Interest 221.000 (3.1%). Rai3: Tg Regione 1.919.000 (16.7%), Alla scoperta del ramo d’oro 370.000 (4.6%), Di là dal fiume e tra gli alberi 311.000 (4.6%), Overland 513.000 (7.4%), Geo Magazine 689.000 (8.8%). Rete4:Lo Sportello di Forum Estate 506.000 (4.9%), Tg4 – Diario del Giorno 451.000 (6.2%), Tom Horn 289.000 (3.9%). La7: Tagadà 247.000 (3.1%), presentazione 276.000 (2.6%), #Focus 148.000 (2.2%), C’era una volta… il Novecento – The Kennedys: ricchezza e potere 82.000 (1.1%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 2.748.000 (23%)

sophie cross – verita nascoste 1

20.00 - 3.455.000 (23.2%)

TG2

13.00 - 1.472.000 (12.9%)

20.30 - 1.163.000 (7%)

TG3

14.25 - 1.273.000 (11.8%)

19.00 - 1.324.000 (12.5%)

TG4

11.55 - 308.000 (4.3%)

18.55 - 441.000 (4.1%)

TG5

13.00 - 2.882.000 (25.1%)

20.00 - 3.375.000 (22.3%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 1.045.000 (11.2%)

18.30 - 416.000 (5.1%)

TGLA7

13.30 - 489.000 (4.1%)

christian de sica sono solo fantasmi christian de sica sono solo fantasmi

amici full out 1 amici full out 2 amici full out 3 amici full out 4 inchieste da fermo 1 inchieste da fermo 3

20.00 - 868.000 (5.8%)