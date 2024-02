PORCA VACCA, TRA I CONTADINI INCAZZATI C’È UNA MUCCA! – GLI AGRICOLTORI E ALLEVATORI HANNO PORTATO IN PIAZZA DUOMO A MILANO "L'EREDE" DI ERCOLINA, LA VACCA CHE NEL 1997 DIVENNE IL SIMBOLO DEI COBAS - ALL'EPOCA, VENNE TRASPORTATA A ROMA E MUNTA IN PIAZZA SAN PIETRO VISTO CHE VENNE "RIMBALZATA" DA PALAZZO CHIGI, DOVE ALL'EPOCA C'ERA ROMANO PRODI - ANCHE IN QUESTO CASO, PERO', GLI ANIMALISTI PROTESTANO...

Estratto dell’articolo di M. Cre. per il "Corriere della Sera"

mucca alla protesta degli agricoltori 17

Era il 14 dicembre 1997. Fu il giorno in cui la mucca Ercolina ebbe la sua, chiamiamola così, consacrazione in piazza San Pietro. Vacca frisona italiana di cinque anni, 30 litri di latte al giorno, aveva iniziato la sua lunga marcia partendo da Pavia. Diventò il simbolo dei Cobas del latte quando arrivò nella Capitale per la prima marcia degli agricoltori.

mucca alla protesta degli agricoltori 3

Era arrivata a Roma, in piazza Cavour, a bordo di un furgone bianco. L’intenzione degli allevatori era di portarla a Palazzo Chigi, il cui inquilino era allora Romano Prodi. Le forze dell’ordine però non erano dell’idea, e gli allevatori, guidati dal leghista Giovanni Robusti e da Roberto Baldini, decisero di «chiedere asilo politico» in Vaticano. Fu un successo, le telecamere erano tutte per lei, che veniva munta un po’ a sproposito per farne bere il latte, versato nelle mani a coppa dei plaudenti.

mucca alla protesta degli agricoltori 16

Lei, ogni tanto, si innervosiva e metteva le zampe nel secchio da mungitura. All’incirca quello che accade anche oggi alla sua simbolica reincarnazione, Ercolina 2. Cosa che ha suscitato le proteste degli animalisti di Animal Equality: «La mucca è stata condotta attraverso la Galleria Vittorio Emanuele e portata in Piazza Duomo per poi essere munta in mezzo alla folla».

mucca alla protesta degli agricoltori 14

Proseguono gli animalisti: «Oltre allo stress e allo spavento vissuti durante il trasporto verso Milano, questa mucca ha dovuto subire un momento delicato come quello della mungitura circondata da centinaia di persone». […]

mucca alla protesta degli agricoltori 5 mucca alla protesta degli agricoltori 1 mucca alla protesta degli agricoltori 19 mucca alla protesta degli agricoltori 8 mucca alla protesta degli agricoltori 9 mucca alla protesta degli agricoltori 18 mucca alla protesta degli agricoltori 20 mucca alla protesta degli agricoltori 13 mucca alla protesta degli agricoltori 7 mucca alla protesta degli agricoltori 6 mucca alla protesta degli agricoltori 15 mucca alla protesta degli agricoltori 11 mucca alla protesta degli agricoltori 12 mucca alla protesta degli agricoltori 10 mucca alla protesta degli agricoltori 4 mucca alla protesta degli agricoltori 2