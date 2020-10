26 ott 2020 17:28

PORCA VACCA! - I RUTTI DELLE MUCCHE STANNO DISTRUGGENDO IL NOSTRO CLIMA: NON È "LERCIO" MA UNO STUDIO DEL WWF SULL’IMPATTO CLIMATICO DEGLI ALLEVAMENTI IN SVIZZERA - I BOVINI EMETTONO DA 300 A 500 LITRI DI METANO DURANTE LA RUMINAZIONE OGNI GIORNO. IN PRATICA PER OGNI LITRO DI LATTE INTERO PRODOTTO VENGONO RILASCIATI NELL’ATMOSFERA 1,63 KG A EFFETTO SERRA