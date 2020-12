LA PORNO FAIDA REALE È SERVITA - UN ATTIVISTA THAILANDESE SCODELLA ALCUNE DELLE 1.400 IMMAGINI RUBATE DAL CELLULARE DI SINEENAT WONGVAJIRAPAKDI, UNA DELLE CONSORTI DEL RE DELLA THAILANDIA: I SELFIE HOT, CONDITI DI CAPEZZOLI AL VENTO, MINIGONNE INGUINALI E NUDI INTEGRALI, ERANO INDIRIZZATI AL SOVRANO, MA LA DONNA È STATA SPUTTANATA DALLA REGINA SUTHIDA CHE NON VOLEVA IL SUO RITORNO A CORTE…

DAGONEWS

sineenat wongvajirapakdi 9

Un attivista thailandese, che sostiene di avere in mano le 1.400 foto di Sineenat Wongvajirapakdi, una delle consorti del re della Thailandia Vajiralongkorn, ha condiviso alcuni scatti con il MailOnline.

Pavin Chachavalpongpun, un attivista ostile alla monarchia che risiede in Giappone, ha raccontato al MailOnline di aver ricevuto le foto su una scheda SD ad agosto insieme a una lettera in cui si affermava che erano state prese dal telefono di Sineenat mentre era in prigione lo scorso anno, dopo essere stata espulsa dall’harem di Vajiralongkorn. Alcune immagini mostrano la donna in pigiama, in altre mostra l’ascella pelosa e in altre una profonda scollatura con un capezzolo al vento che, però, è stato nascosto dietro un emoji.

sineenat wongvajirapakdi 2

Pavin dice di essere in possesso di altre immagini in cui la donna è completamente nuda, ma l’uomo non ha alcuna intenzione di renderle pubbliche: probabilmente le foto, quasi tutti selfie scattati tra il 2012 e il 2014, erano indirizzati al re, ma sono stati sottratti dal cellulare della donna. Una vendetta che potrebbe essere l'ultimo capitolo della faida con la regina Suthida, che voleva sabotare il ritorno a corte di Sineenat. Non a caso la notizia degli scatti è emersa ad agosto, esattamente nei giorni in cui la donna lasciava il carcere per essere riammessa dal re a corte.

Sineenat Wongvajirapakdi

«È difficile credere che sia una coincidenza - ha detto – Ho deciso di pubblicare le immagini per decostruire l'immagine della monarchia. Per molto tempo la facciata è stata parte della propaganda, ma questo ne mostra l’altro lato».

PORNO VENDETTA ALLA THAILANDESE – ATTIVISTI OSTILI ALLA CORONA HANNO INVIATO A UN GIORNALISTA 1.400 FOTO SESSUALMENTE ESPLICITE DELLA CONSORTE REALE SINEENAT: GLI SCATTI HOT PROVERREBBERO DAL SUO CELLULARE PRIVATO E PRECEDEREBBERO DI POCO LA DECISIONE DI RE MAHA DI RESTITUIRE ALLA CONSORTE I TITOLI DI CUI ERA STATA PRIVATA NEL 2019 – MA DIETRO LO SCANDALO CI SAREBBE UNA FAIDA TRA LE FIGURE FEMMINILI CHE GRAVITANO ATTORNO AL RE E…

sineenat wongvajirapakdi 3 sineenat wongvajirapakdi 4 sineenat wongvajirapakdi 6 sineenat wongvajirapakdi 7

Sineenat Wongvajirapakdi sineenat wongvajirapakdi 9

sineenat wongvajirapakdi 1 sineenat wongvajirapakdi 7 sineenat wongvajirapakdi 5 sineenat wongvajirapakdi 4 sineenat wongvajirapakdi 2 sineenat wongvajirapakdi 17 sineenat wongvajirapakdi 3 sineenat wongvajirapakdi 12 sineenat wongvajirapakdi 10 sineenat wongvajirapakdi maha vajiralongkorn e sineenat wongvajirapakdi 5 sineenat wongvajirapakdi 1 maha vajiralongkorn e sineenat wongvajirapakdi 2 maha vajiralongkorn e sineenat wongvajirapakdi 2 sineenat wongvajirapakdi 1