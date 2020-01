PORNO SPUTTANESCION, PARTE SECONDA - MAX FELICITAS RISPONDE A ROCCO SIFFREDI CHE GLI HA FATTO UN MEZZO OUTING (“QUANDO LO METTI CON 10 UOMINI È A CA**O DURO. QUANDO LO METTI CON 3 SUPER FIGHE È A CA**O MOSCIO”): “C’È UN ANZIANO PORNO ATTORE ITALIANO CHE VIVE ALL'ESTERO CHE CONTINUA A USARE IL MIO NOME PER FARSI PUBBLICITÀ E TENTARE DI RIMANERE ATTIVO ALMENO SUI SOCIAL. È UN ATTEMPATO CHE NEL 2020 FA VIDEO CON…”

MAX FELICITAS RISPONDE ALLE POLEMICHE DI ROCCO SIFFREDI

Rocco Siffredi, durante un Q&A con i fan su YouTube, fa outing a Max Felicitas. Sarà vero? pic.twitter.com/TLrKLQtBGJ — BitchyX.it (@BITCHYXit) 10 gennaio 2020

Comunicato stampa

Qualche giorno fa, per essere precisi l’8 gennaio, durante una diretta social Rocco Siffredi ha fatto outing al collega Max Felicitas dicendo: “Quando sul set di un film hard lo metti a girare con 10 uomini è a ca**o duro, quando lo metti a girare con 3 super fi**e è a ca**o moscio. Ecco a voi pensare chi è e com’è davvero Max Felicitas. Che lui oggi abbia capito che è meglio dire che gli piace la f**a perché deve guadagnare soldi va bene è giusto, ma la verità è questa: lui non è un vero pornostar ma è stato molto bravo a farvelo credere!”.

Dopo ben quattro giorni di silenzio stampa in cui Felicitas non ha proferito parola, oggi tramite un video postato tramite le Instagram story del suo profilo finalmente parla, e replica a Siffredi così: “C’è un anziano porno attore italiano che vive all'estero che continua a usare il mio nome per farsi pubblicità e tentare di rimanere attivo almeno sui social.

Ragazzi glielo ripeto, basta usare il mio nome, e soprattutto io sono Max Felicitas e non sono l'erede di nessuno; tanto meno di un attempato che nel 2020 fa video con due donne e 70 uomini.

I numeri sono chiari a tutti, Xvideos dice che sono il quarto pornoattore più forte al mondo. Sono il pornoattore uomo con più follower su Instagram al mondo e conto più di 300.000.000 visualizzazioni sui miei video. W il porno italiano!!! Vorrei dirgli di godersi le sue mitiche glorie passate ed andare in pensione perché carissimo io sono il futuro!”

Come continuerà questa battaglia? Il botta e risposta proseguirà via social? in qualche salotto televisivo? O addirittura in qualche aula di tribunale?...chi vivrà, vedrà!

