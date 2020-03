PORSCHE FULMINANTE – IN FLORIDA HA PRESO FUOCO UN ESEMPLARE DELLA NUOVA TAYCAN, LA PRIMA AUTO COMPLETAMENTE ELETTRICA DEL COSTRUTTORE TEDESCO. HA DANNEGGIATO ANCHE IL GARAGE DOVE ERA PARCHEGGIATA - È UNA BELLA BOTTA PER IL MARKETING DELL’AZIENDA, VISTO CHE IL GIOIELLINO COSTA MOLTISSIMO E SONO IN POCHI A POTERSELA PERMETTERE. TRA QUESTI BILL GATES, CHE HA GIÀ DETTO CHE “L’AUTONOMIA È UN PROBLEMA” - VIDEO

porsche taycan

Porsche Taycan, debutto da incubo negli Usa. Prende fuoco e distrugge un garage

Da www.ilfattoquotidiano.it

porsche taycan a fuoco in florida

Parte male la carriera commerciale della nuova Porsche Taycan negli Stati Uniti: un esemplare della prima vettura 100% elettrica del costruttore tedesco si è incendiata, distruggendosi completamente. L’auto, come testimoniano foto e video (qui di seguito) finiti in rete, è andata completamente bruciata, causando oltretutto ingenti danni all’abitazione in cui era parcheggiata, ubicata in Florida.

porsche taycan 1

Fortunatamente, nell’incendio non sono state coinvolte delle persone, ma il danno economico è prevedibilmente elevato. Si tratta di un duro colpo per l’immagine del modello in questione che, per giunta, in Europa ha prezzi che arrivano a sfiorare i 200 mila euro.

marques brownlee bill gates 1

Non è certo la prima volta che un veicolo alimentato a batteria va a fuoco: sono tanti i casi di vetture Tesla finite arse dalle fiamme, spesso per problemi a livello delle batterie. Tuttavia, mentre sono decine di migliaia le auto del costruttore americano che circolano negli USA, le consegne della Porsche Taycan ai clienti d’oltreoceano sono cominciate solo nel mese di dicembre, con appena 130 vetture.

porsche taycan

Un numero talmente esiguo da rendere statisticamente significativo l’incendio del primo esemplare dell’elettrica Porsche: in altri termini, è preoccupante sapere che, nonostante siano pochissime le Taycan circolanti su strada, una abbia preso fuoco per cause da definire.

porsche taycan a fuoco in florida 2

Secondo alcuni testimoni oculari, l’auto sarebbe letteralmente esplosa nel garage in cui era parcheggiata. La casa madre sta vagliando quelle che potrebbero essere le cause dell’incidente ma, al momento, non è in grado di formulare ipotesi concrete sull’accaduto. La speranza è che, qualora dovessero verificarsi ancora episodi simili, non vengano coinvolte persone o animali.