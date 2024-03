POSTA! CARO DAGO, ANCHE LE MIE FONTI CONFERMANO CHE LA FASCINA SI E' FIDANZATA, MA NON CON CHI RITENETE VOI: MARTA FASCINA SI E' FIDANZATA CON 100 MILIONI DI EURO – IN LIBANO IL PRIMO MINISTRO NAJIB AL MIQATI SCAMBIA LA SEGRETARIA PATRIZIA SCURTI PER LA PREMIER ITALIANA GIORGIA MELONI. EVVIVA: UN NUOVO RIMBAM-BIDEN!

marco giusti e dago roma santa e dannata. 1

Lettera 1

Caro Dago,

hai ragione: Roma è sicuramente la città più inclusiva del mondo. Perché accoglie tutti e non ha rispetto di nessuno. E non ama nessuno. Roma è eterna, l’amore non lo è.

Alberto Iavarone

Lettera 2

Caro Dago,

leggo e spesso concordo in dovuto silenzio con i pezzi del tuo amico Mughini, ma sul GF ha torto. Prima di tutto perché quest’anno il personaggio più forte sul fu Twitter, ora X è proprio stata Beatrice Luzzi. Tanto che l’hashtag ufficiale della trasmissione era dedicato alle imprese, battute e commenti della protagonista di questa edizione. Un’adorazione e adulazione costante. Un elogio costante per la regina di scacchi, appunto per intelligenza e modi.

beatrice luzzi mughini

Mi si dirà che forse su altri social non era così, può essere ma non darei una piena bastonata al popolo “webete”. Inoltre Mughini dimentica che tutte le passate edizioni, più che lo zampino mariano, sono state caratterizzate da vincitrici all’apparenza deboli e da difendere.

Le teorie del complotto (prendi i Jeru) hanno mostrato come perfino il padre dei reality show, l’occhio sempre vigile non mostrava abbastanza. Qua si ci dovremmo chiedere quale autenticità (heideggeriana forse pure) la nostra società digitale di pixel e giga va cercando nel mondo.

Chiudo solo con le saggezze romane. Chi entra Papa in convento, ne esce cardinale.

Saluti alle vincitrici,

Lisa

Lettera 3

ILARIA SALIS IN CATENE IN TRIBUNALE

Caro Dago, Ilaria Salis resta in cella: il tribunale di Budapest ha respinto infatti la richiesta di passare ai domiciliari in Ungheria presentata dai legali della trentanovenne in carcere da 13 mesi con l'accusa di aver aggredito due esponenti di estrema destra. Dov'è la stranezza in tutto ciò? Se la signora, come decine di migliaia di italiani, fosse andata nel paese magiaro per turismo, sarebbe tornata in Italia senza problemi. Ma se vai per picchiare e commettere reati...

Piero Nuzzo

Lettera 4

ANTONIO TAJANI E MARTA FASCINA - FORZA ITALIA - VIGNETTA BY OSHO

Caro Dago, anche le mie fonti confermano che la fascina si e' fidanzata, ma non con chi ritenete voi: Marta Fascina si e' fidanzata con 100 milioni di euro.

Marco di Gessate

Lettera 5

Dago,

fino a che si dara' voce in tv a esemplari come la Albanese, con la scusa della pluralita' di opinioni, non potremo mai rasserenare il clima di tensione in Italia. I fatti parlano da soli, Hamas ha compiuto un massacro e gli israeliani hanno reagito, certamente esagerando. Tutto il resto sono chiacchiere ed ideologia. Invece di smorzare i toni, per non esaltare le teste vuote, si impongono continuamente degli arruffapopolo, esseri che non fanno che danni.

MP

MARTA FASCINA

Lettera 6

Caro Dago, Usa, 22enne accoltella passanti in Illinois: almeno quattro i morti. Non sorprende, visto che i servizi segreti americani sono tutti presi a sventare possibili attentati a Mosca...

Benlil Marduk

Lettera 7

Caro Dago, "Un comportamento inappropriato, ma nessun reato". La polizia federale brasiliana non ha incriminato l'ex presidente di destra, Jair Bolsonaro, per le accuse di molestie ad una balena, durante un giro in moto d'acqua, a San Sebastiano, sulla costa di San Paolo, nelle festività del Corpus Domini del 2023. "Molestie ad una balena", a sinistra non sanno più che cacchio inventarsi! E invece Lula quando va in giro con l'aeroplanone quanti uccelli molesta e uccide?

Rob Perini

Biden Putin

Lettera 8

Caro Dago, se Putin è un "macellaio", Biden, vista la situazione di anarchia in cui ha precipitato il mondo da quando sta alla Casa Bianca, non è nulla più che un "ragazzo di bottega", ahinoi!

Giacomo Francescatti

Lettera 9

Caro Dago, e che male ci sarà se all'epoca Emiliano "affidò" Decaro alle amorevoli cure della sorella di un boss? Oltretutto era pure incensurata!! Chissà però perché non l'abbia affidato alla fruttarola o alla pesciarola sotto casa! Niente niente, perché suo tramite, voleva abdicare al suo ruolo istituzionale per delegarlo al di lei fratello cui riconosceva de facto i "pieni poteri" sulla zona di sua proprietà, quasi fosse un'enclave?

Antonio Pochesci

michele emiliano e antonio decaro 3

Lettera 10

Caro Dago, per le Pd e 5 Stelle, con i test psicoattitudinali il Governo vuole delegittimare i magistrati. Quindi sanno già che molti non sarebbero in grado di superarli?

John Reese

Lettera 11

Caro Dago, John, Lapo e Ginevra Elkann avrebbero attuato una "strategia evasiva" per non pagare le tasse sull'eredità della madre in Italia. Chissà che imbarazzo nelle redazioni di "Repubblica" e "La Stampa". Chiederanno di tornare dall'editore "svizzero"?

Theo

SCHLEINING - MEME BY SHILIPOTI

Lettera 12

Caro Dago

ormai gli atenei sono sottomessi a gruppi di studenti. A quando i tribunali nelle piazze?

Saluti, Usbergo

Lettera 13

Caro Dago, chi commette reati in Ungheria è bene stia in carcere in Ungheria, come i deficienti che dall'estero vengono a commettere reati in Italia finiscono in carcere in Italia.

A.Sorri

Lettera 14

Caro Dago, un consiglio non richiesto alla Schlein, invece di candidare una persona che si è resa responsabile di un reato all'estero, cosa sicuramente a lei nota, perché non candidare un disoccupato o un metalmeccanico? (sai quelle persone che lavorano a delle catene di montaggio in grandi edifici che vengono chiamate "fabbriche").

FB

matteo renzi riccardo magi elly schlein emma bonino

Lettera 15

Caro Dago, il mitico senatore semplice milionario Renzi, dopo aver "fregato" Calenda per essere eletto in Italia, ora si prepara a farlo con la Bonino per essere eletto in Europa. Non avendo i voti trova sempre utili... ingenui che li portano a lui.

FB

Lettera 16

Dagovski,

Chiamata alle armi contro la Russia.

Chiamata agli armamenti contro la crisi economica.

Aigor

Lettera 17

najib al miqati scambia patrizia scurti per giorgia meloni

Caro Dago, in Libano il primo ministro Najib al Miqati scambia la segretaria Patrizia Scurti per la premier italiana Giorgia Meloni. Evviva: un nuovo rimbam-Biden!

Claudio Coretti

Lettera 18

Caro Dago, il Governo italiano non perda tempo con violenti estremisti di sinistra come Ilaria Salis. Si occupi piuttosto di quel 42% di connazionali per bene che l'anno scorso, per problemi economici, ha dovuto rinunciare alle cure sanitarie.

P.F.V.

