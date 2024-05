POSTA! CARO DAGO, COMUNQUE VADA, ALMENO SAPPIAMO COSA REGALARE PER IL COMPLEANNO A FASSINO – C'E' ANCORA TEMPO PER CANDIDARE MATTEO FALCINELLI ALLE ELEZIONI EUROPEE? – IL CREMLINO HA DIFFUSO GLI INVITI PER L'INAUGURAZIONE DEL QUINTO MANDATO PRESIDENZIALE DI VLADIMIR PUTIN. A QUANTO SI APPRENDE, VI SONO AL MOMENTO PROFONDE DIFFERENZE TRA I 27 MEMBRI DELL'UE SUL DA FARSI. SIAMO SU "SCHERZI A PARTE"?

Riceviamo e pubblichiamo:

matteo falcinelli torturato in america 9

Lettera 1

Caro Dago,

C'e' ancora tempo per candidare Matteo Falcinelli alle elezioni Europee?

Lorenzo Delfino

Lettera 2

Caro Dago,

ma Papa Francesco, che visita la biennale di Venezia e che parteciperà alla sessione del G7 sull'intelligenza artificiale, è il capo della Chiesa Cattolica e vicario di Gesù Cristo in terra o è uno dei tanti uomini politici che vediamo quotidianamente all'opera ?

Pietro Volpi

Lettera 3

Buonasera Dago, se l'orso è femmina sarà un bel derby

Pballa

Lettera 4

la polizia fa irruzione alla columbia university 7

Caro Dago, dopo settimane di proteste contro la guerra a Gaza, la Columbia University annulla cerimonie delle lauree. Pazzesco! Gli occupanti avrebbero dovuto essere presi a calci in culo fino a farli arrivare sulla costa occidentale!

Arty

Lettera 5

Dagosapiens, la Russia sgancia sull'Ucraina una maxi-bomba da 1,5 tonnellate e inizierà esercitazioni nucleari; l’Ucraina colpisce un motoscafo e un minibus russi...

Vittorio DavideconlafiondaGoliaconlabomba ExInFeltrito

Lettera 6

la polizia fa irruzione alla columbia university 5

Caro Dago, Elly Schlein sull'arresto di Matteo Falcinelli in Florida da parte della polizia di Miami. "La vicenda appare molto grave e il Partito democratico ha già chiesto chiarimenti". A chi, all'amico Joe Biden?

Ettore Banchi

Lettera 7

Caro Dago, Israele: ok unanime da Governo ad avvio operazione a Rafah. Speriamo si possa seguire in streaming!

RPM

Lettera 8

Caro Dago, Von der Leyen: "Cina intervenga sulle minacce nucleari russe". Povera Europa, a che punto s'è ridotta per colpa dei cialtroni che governano il Vecchio Continente: a supplicare l'aiuto di un "democratico" come Xi!

Bug

URSULA VON DER LEYEN E XI JINPING

Lettera 9

Caro Dago, il Cremlino ha diffuso gli inviti per l'inaugurazione del quinto mandato presidenziale di Vladimir Putin ai Paesi europei e occidentali - come Usa, Canada e Gran Bretagna - e, a quanto si apprende, vi sono al momento profonde differenze tra i 27 membri dell'Ue sul da farsi. Siamo su "Scherzi a parte"?

Sandro Celi

Lettera 10

Buon giorno Dago, gli auspici più tragici di mariomonti si sono sempre realizzati (smantellamento della sanità, azzeramento della domanda interna...) ora, in rappresentanza dei committenti annuncia la necessità di sacrifici e sangue per fare l'Europa.

E se i complottisti avessero ragione, Sic!?

Giovanni

GIORGIA MELONI MARIO MONTI

Lettera 11

Caro Dago, che meraviglioso paese è l'Italia! I "democratici" di sinistra, con la multigender armocromica Schlein in testa, chiedono le dimissioni della Santanche' rinviata a giudizio per truffa all' INPS (come migliaia di percettori del rdc). Mentre alcuni di loro vorrebbero fare eleggere chi ha già subito una condanna, qualche decina di denunce anche gravi, ed è processata per reati contro la persona in un paese estero; più coerenti di così si muore dal...ridere!

FB

Lettera 12

matteo falcinelli torturato in america 10

Caro Dago, per quanto successo a Giulio Regeni in Egitto? Responsabile Al Sisi... Per quanto sta succedendo a Ilaria Salis in Ungheria? Responsabile Orban... E per quanto successo a Matteo Falcinelli negli Usa? Attendere "responso" Pd-Avs-Gruppo Gedi...

B.Ton

Lettera 13

Caro Dago, il 25enne italiano Matteo Falcinelli arrestato e torturato dalla polizia a Miami. E meno male che Biden aveva dato del "macellaio" a Putin...

Diego Santini

PIERO FASSINO E GIANFRANCO FINI - MEME BY OSHO

Lettera 14

Dagovski,

Comunque vada, almeno sappiamo cosa regalare per il compleanno a Fassino.

Aigor

Lettera 15

Caro Dago, l'autorevole Gratteri ha parlato di "sfiducia verso i magistrati" si riferiva al governo ma era facile intuire che era un giudizio generale. Mi permetto di osservare, da persona che rispetta le istituzioni, che la fiducia dei cittadini nella magistratura è passata da quasi il 90% degli anni novanta ad un recente modesto 32% (ricerca Pagnoncelli).

GUARDIE E LADRI - MEME SU PIERO FASSINO BY MACONDO

Piuttosto che cercare nemici penso che tutti i magistrati dovrebbero interrogarsi su questo drammatico calo di fiducia e sui motivi. Forse il fatto che un giudizio di primo grado viene ribaltato dal secondo, forse la lunghezza dei processi, forse gli errori che costano ogni anno milioni di euro di risarcimento, forse il fatto che un giudice va in pensione e lascia centinaia di pratiche in sospeso, forse il fatto che viene rilasciato un detenuto per buona condotta e appena uscito commette omicidi, forse il fatto che molti non nascondono le loro simpatie politiche, insomma c'è sicuramente da lavorare sui motivi...

FB

Lettera 16

MEME SU PIERO FASSINO

Caro Dago,

Ti chiedi perché lo studente malmenato dalla polizia americana non sia un caso eclatante come quello di Ilaria Salis.

1) Lo studente non si è dichiarato anti fascista. Partiamo male.

2) il luogo dove tutto sarebbe partito è una discoteca o un club di spogliarelliste (da quello che leggo), non proletaria e umile piazza.

3) Parliamo di un giovanotto che sogna l'America e qualche genitore benestante paga la trasferta e studi. Ilaria Salis ancora non abbiamo capito chi finanziasse questi viaggi culturali a menare in giro. E poi era nella più vicina e meno costosa Ungheria, ex paese sovietico.

Consiglio alla famiglia (se vuole l’appoggio di sinistra) di menare duro metaforicamente contro De Santis, attuale governatore della Florida e super conservatore tanto che ha litigato perfino con Disney (vedi la disputa della questione queer).

Saluti a chi mena duro ma solo metaforicamente,

Lisa

IL SERVIZIO DI STRISCIA LA NOTIZIA SU PIERO FASSINO

Lettera 17

Sandro Celi