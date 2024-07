POSTA - CARO DAGO, CHE IDEONA: I DEM VOGLIONO SOSTITUIRE RIMBAM-BIDEN CON KAMALA “BACCALÀ” HARRIS – CASO VISIBILIA: CHIESTO IL RINVIO A GIUDIZIO PER DANIELA SANTANCHÉ. LA REAZIONE DELLA MINISTRA: “PORTERÒ IN TRIBUNALE TUTTI I TESTIMONI A MIA DIFESA. IN ELICOTTERO” – CI SCRIVE SALVO NASTASI: “NON È MAI AVVENUTO IL COLLOQUIO COL MINISTRO SANGIULIANO DI CUI PARLATE…”

Lettera 1

Caro Dago,

penso sia arrivato il momento di una rinfrescata delle tue fonti. Ti informo che non entro al Collegio Romano da mesi e che non e’ mai avvenuto il colloquio col Ministro Sangiuliano di cui parlate. Se sono odiatissimo… non posso saperlo… ma ci tengo a farti sapere che ogni qualvolta abbiamo avuto occasione di parlare di questioni attinenti il diritto d’autore, il Ministro è sempre stato molto disponibile e cordiale.

Buon lavoro!

Salvo Nastasi

Lettera 2

Caro Dago, che sorpresa! Gli italiani sono quelli che non vogliono aumentare gli aiuti alla Ucraina, aggredita dalla Russia di Putin. E cosa ci aspettavamo dai discendenti di quei signori che per venti anni hanno osannato il Duce, applaudivano festanti l'entrata in guerra, poi nel giro di un'ora sono tutti diventati antifascisti! Caro Dago, siamo italiani... dobbiamo farcene una ragione!

FB

Lettera 3

Caro Dago, Usa, Ian Bremmer: «È la prima volta che assisto a un’elezione presidenziale in cui è evidente che uno dei candidati non è in grado di ricoprire l’intero mandato per il quale corre». Beato lui che vede Biden correre!

Oreste Grante

Lettera 4

Caro Dago caso Bozzoli, il pm di Brescia: "Mai ravvisato il pericolo di fuga". Non ha annunciato sui social che stava preparando le valigie?

Marino Pascolo

Lettera 5

Dago,

Anche in Francia gli inciuci dei politicanti, avvengono sopra le teste dei cittadini. Pur di fermare la Le Pen preferiscono un governo tecnico. Auguri.

MP

Lettera 6

Dago,

La sospensione della Bortone è un autogol della destra, rinfocola le polemiche. Bastava fare come una volta, promoveatur ut removeator. Promuovere per rimuovere. Tante polemiche in meno.

MP

Lettera 7

Caro Dago,

l’ironia del tweet da te citato della Meloni detta "La stro..." su Alitalia è del 2013. Nel 2013 il fu Silvietto fece saltare il contratto KLM-Air France con la "cordata dei capitani coraggiosi". Una scemenza colossale per mantenere Alitalia patriotticamente italiana... Oggi, 11 anni dopo, Alitalia non esiste più e se va bene, ITA entrerà in un gruppo europeo internazionale dopo aver perso soldi, rotte e prestigio.

Saluti alla cordata (sì, utile per impiccarsi!),

Lisa

Lettera 8

Caro Dago, sarà una mia personale impressione ma Putin quando incontra i vari Xi Jinping, Erdogan, e perfino Kim Jong Un, ha sempre un atteggiamento dimesso nelle posture, sia in piedi che seduto è sempre piegato, ben lontano dal piglio del "condottiero vincente" di qualche anno fa. Forse è questa la prova che è davvero in difficoltà...l'occidente dovrebbe approfittare di questa evidente debolezza del dittatore...

FB

Lettera 9

Caro Dago, Xi Jinping, si è congratulato con Antonio Costa per la sua elezione a presidente del Consiglio europeo. A Bruxelles sono riusciti a far contento l'amico di Vladimir Putin. L'importanza di cominciare col piede giusto...

Pat O'Brian

Lettera 10

Caro Dago, governatori dem incontrano Biden alla Casa Bianca: "Siamo tutti con lui per vincere". E poi noi ci lamentiamo di Spalletti...

John Doe Junior

Lettera 11

Esimio D,

dalla lettura dei quotidiani francesi estraggo alcune riflessioni in merito al secondo turno elettorale. Fanno un fronte comune contro le RN con Macron che afferma " mai al governo con Melenchon"; in centinaia di seggi lo stesso president si ritira per farlo vincere. Ai francesi viene chiesto di bloccare l'antisemitimo di ieri con quello di oggi mentre in Israele tifano per le RN che li difende dai solidali di Hamas nelle strade e nel parlamento. De Gaulle, Mitterand, Macron... alla fine un Monti tecnocrate dalle terre d' oltremare?

- peprig -

Lettera 12

Caro Dago, che ideona! I dem vogliono sostituire rimbam-Biden con Kamala "Baccalà" Harris...

Piero Nuzzo

Lettera 13

Caro Dago ,

caso Visibilia: chiesto il rinvio a giudizio per Daniela Santanché. La sua immediata reazione è stata: “Porterò in tribunale tutti i testimoni a mia difesa. In elicottero”

Marco di Gessate

Lettera 14

Caro Dago, un fallimento l'incontro di Zelensky con Orban: è il primo e unico leader occidentale a cui non è riuscito a far sganciare un euro...

Cocit

Lettera 15

Caro Dago, Olimpiadi di Parigi, le più "Green" di sempre. Abbattimento emissioni di CO2 mai tentato prima per un evento di queste dimensioni! Possibilità di squalificare gli atleti per un peto oltre che per false partenze?

Nereo Villa

Lettera 16

Caro Dago, elezioni Usa, Biden smentisce il Nyt: "Non mi ritiro, rimarrò in corsa fino alla fine". La fine della comica?

Bug

Lettera 17

Caro Dago, Cremlino: "Premier indiano Modi in Russia l'8 e 9 luglio". Ma non avevano detto che Putin era "isolato"?

Giacò

Lettera 18

Caro Dago, Biden: "Ho avuto una serataccia al dibattito ma 90 minuti non cancellano tre e anni e mezzo". Tranquillo. Tutti ricorderanno le sue inarrivabili gaffe e le spettacolari cadute...

Neal Caffrey

Lettera 19

Dagosapiens, l’Italia non finisce mai di stupire: pare che abbiamo un generale dei carabinieri corrotto che chiedeva borse di Louis Vuitton. Il colmo sarebbe che avesse poi scoperto che erano false.

Vittorio Fantastico ExInfeltrito

