Lettera 1

Caro Dago

bisognerebbe dire a Pier Silvio Berlusconi che gli elettori di Forza Italia non voteranno col PD o per la Schlein. A meno che non fosse lei a voler entrare nel centrodestra.

Lettera 2

Caro Dago, sono uno dei pochi italiani che pagano l'IRPEF consentendo alla barca italiana di continuare a galleggiare. E sinceramente mi sono stancato di tutti questi personaggi che vanno in giro per il mondo a "fare casino", mi scuso per il termine. Ci sono le ragazzine che vogliono giocare a fare le volontarie, quello che parte da Londra non si sa perché e va in Egitto, poi quella che va in giro a rompere teste, l'altro che va a spacciare, e tutti i familiari che chiedono al governo di intervenire, ma i primi ad intervenire erano proprio loro, dove erano?

Lettera 3

Caro Dago,

“le motivazioni dell’accesso sono coperte da rigoroso segreto investigativo” dicono i carabinieri in un comunicato in merito al sopralluogo nella casa dove Sharon viveva col fidanzato. Ma prima di entrare avevano chiamato le telecamere per farsi riprendere. Non c’è bisogno di commentare… Siamo alla canna del gas…

Lettera 4

Caro Dago, seguendo un po' la convention democratica di Chicago, abbiamo appreso che Kamala Harris è la più buona, la più bella, la più brava, la più capace e quella con più esperienza che si potesse trovare. Come mai i dem se ne sono accorti soltanto a 70 giorni dalle elezioni?

Lettera 5

Caro Dago, ius scholae, in Europa l'Italia è il Paese che concede più cittadinanze. Quindi già siamo i numeri uno per stupidità, Pd e FI vogliono farci raggiungere nuovi record?

Lettera 6

Caro Dago, Usa, creati 818.000 posti di lavoro in meno in 12 mesi. Altro che "L'economia va tanto bene ma gli americani hanno una percezione diversa". La "percezione" degli americani è giusta, erano le previsioni ad essere sbagliate!

Lettera 7

Dago,

Il referendum contro l'autonomia differenziata e' l'ennesima battaglia ideologica ed astrusa che la sinistra e parte di Fi, per interessi politici, porta avanti. Cioe', rendere responsabili gli amministratori di ogni regione di quanto fanno, stare nei bilanci e' spaccare l'Italia? Mi pare sia voler continuare con l'assistenzialismo a fini elettorali. Tanto lo stato, che siamo noi, paga per tutti, infatti abbiamo 3mila miliardi di debiti.

Lettera 8

Toti sta scrivendo un libro. Gli consiglio invece di leggerne/rileggerne uno con attenzione: il Signore delle Mosche di Golding. La sua figura in politica, teoricamente e potenzialmente moderata, alla prova quotidiana dell'azione amministrativa si è trasformata in un Jack Merridew disinvolto, insofferente alle regole e sempre a caccia di succulenti maialini. Riesce ad assurgere come capo ma di una comunità ormai di selvaggi dove il potere e la forza piegano la legge. Può ben dire di aver sfamato la sua cosca di cacciatori ma nello stesso tempo infrange con arroganza la sacralità della conchiglia e del rispetto democratico.

Lettera 9

Caro Dago

Giuseppe Conte ha il sogno di ritornare a fare il Presidente del Consiglio. Per lui un sogno, ma per gli italiani un incubo: già gravati per i prossimi decenni da deficit di superbonus, difficilmente voteranno per chi voleva “rifare le case gratis”. Anzi col 10% in più.

Lettera 10

Dago Lux,

lavorare stanca specie a Roma. Premi in denaro all'Atac per chi arriva in orario? Non è una novità. L'età mi consente di rammentare che circa cinquant'anni fa i sindacati, in rappresentanza dei capitolin-paraculi, ottennero dall'Acea circa 30 mila lire in più al mese per i lavoratori puntualmente sul posto di lavoro allo spuntar del sole, che per quei pelandroni avveniva nientemeno che alle ore 9. All'Acea, infatti, il lavoro s'iniziava comodamente alle 9.

Lettera 11

Caro Dago

Ilaria Salis chiede l'abolizione del carcere, "Lo dobbiamo superare..." dice. Quel tipo di alloggio non intende occuparlo neanche quando finirà il mandato da europarlamentare.

Lettera 12

Caro Dago,

sempre in ritardo io, ma una cosa volevo dire sulle vacanze del nostro Premier. A me frega poco cosa abbia pagato la stanza a notte, ma mi chiedo se il nostro Premier abbia messo tutto in nota spese. Leggo da molti siti e giornali passaggi del genere: “Durante il soggiorno, la presidente del Consiglio ha comunque continuato a lavorare, mantenendo attivi i contatti con il suo staff.”.

Dunque era una vacanza, pagata di tasca sua (e vada dove vuole!), o era un viaggio di lavoro che pago io contribuente? Abbiamo pagato al suo staff, che spesso poi coincide con parenti e amici suoi? Saluti e mi ricorda la storiella di Mussolini che lasciava le luci accese a Roma (tanto mica sempre pagava lui la corrente!) per dare l’impressione di lavorare sempre. Anche di notte!

Lettera 13

Caro Dago, è morto in Australia a 11 anni uno dei partner di una coppia di "pinguini gay" diventata dal 2018 una icona in tutto il mondo per la loro unione frutto di un incontro al Sea Life Sydney Aquarium.

Tra i due era scoppiato un amore durato tutta la vita e avevano anche 'adottato' due uova di una pinguina deceduta, crescendo amorevolmente i due piccoli. Come no, e pare che ultimamente avessero cercato anche un utero in affitto... Comunque quello sopravvissuto può sempre fare un endorsement per Kamala Harris...

Lettera 14

Caro Dago, Tajani: “L'Italia non ha mai dichiarato guerra alla Russia”. Che novità: non facciamo mai le cose seguendo le regole...

Lettera 15

Caro Dago, l’ex portavoce leghista Savoini (noto statista) ha dichiarato che senza Salvini la Lega è finita! Pensa tu come è ridotto quel partito...

