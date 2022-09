POSTA! – CARO DAGO, DRAMMATICA SCONFITTA ELETTORALE DEL PD: ARRIVA LA RESA DEI CONTI. GLI INFLUENCER NON INFLUENZANO PIÙ. LETTA CHIEDE LE DIMISSIONI DI CHIARA FERRAGNI – SERRACCHIANI: “IL CENTRO-DESTRA NON È MAGGIORANZA NEL PAESE”. IL CENTRO-SINISTRA MANCO PIÙ IN EMILIA E TOSCANA – GRAZIE ALL'AIUTINO DEGLI ELETTORI, DI MAIO È RIUSCITO A MANTENERE LA PROMESSA DA 5 STELLE: DOPO DUE MANDATI, A CASA

Lettera 1

Caro Dago,

oggi 26 settembre 2022, il Pd non si capacita di come il sole stamattina sia sorto lo stesso

Saluti, Usbergo

Lettera 2

Sono dei geni: pensano una legge elettorale che poi li condanna.

Se non ci fossero, quelli del Pd, bisognerebbe inventarli.

Giuseppe Tubi

Lettera 3

Caro Dago,

Pd, la Serracchiani: "Giornata triste, ma siamo la prima forza d'opposizione". Ma certo. Nelle capacità di perdere, Letta è insuperabile: sempre primo. Costruisce la sconfitta mattone su mattone e poi trionfa tra i perdenti!

Scara

Lettera 4

Dago,

Fdi e Giorgia Meloni hanno vinto. E' evidente la protesta degli italiani, che hanno premiato l'unico partito non colpevole del caos che ha portato a far cadere il governo Draghi, fatto con l'unione di tutti, che si sono beccati come i galli nel pollaio. E' evidente anche l'alto astensionismo, segno del disinteresse per una politica scialba, fatta da politici impalpabili.

Infine, l'agitazione estera per l'avvento di un partito minimamente nazionalista, dimostra che in europa esiste una conventicola, che dietro ai discorsi progressisti ed unanimisti, vuole continuare a dettar leggi di parte.

MP

Lettera 5

Esimio Dago,

netta vittoria della Meloni alle elezioni. Stasera, per la Nations League di calcio, c'è Ungheria - Italia. Praticamente un derby...

Bobo

Lettera 6

Dagovski,

Serracchiani: “Il Centro-Destra non è maggioranza nel paese”.

Il Centro-Sinistra manco più in Emilia e Toscana.

Amen.

Aigor

Lettera 7

Caro Dago,

il commento fuori dal vaso del primo ministro francese rafforza ancora di più il risultato delle elezioni in Italia. Se l'avesse fatto prima come la von der etc, oggi Fdi sarebbe al 30%. Continuano con la loro supponenza al caviale.

RM

Lettera 8

Caro Dago,

la Meloni si è destr-eggiata egregiamente nel mare dei sinisr-ati.

Ottimo viatico: non ha ancora iniziato che già è stata risolta per metà la questione immigrazione

Tonyborg

Lettera 9

Vabbè, accontentiamoci.

Per una Santanchè che entra, un Fiano e un Di Maio che vengono buttati fuori.

Poteva andare ancora peggio.

Giuseppe Tubi

Lettera 10

Ciao Dago,

l'Italia s'è Destra!

Ora vediamo se i Vip al sapore gramsciano faranno le code per lasciare l'Italia insieme a Letta.

Rob

Lettera 11

Caro Dago,

Putin fermerà qualche giorno la guerra per festeggiare come si deve?

Gripp

Lettera 12

Caro Dago, dopo la debacle della Lega Salvini passerà dei mojito ai caffè?

Ettore Banchi

Lettera 13

Illuminato Dago,

quando Elly Schlein per battere Giorgia Meloni ha gridato alto e forte: «Amo una donna, non sono una madre...», ho compatito il vuoto a perdere della sinistra oasi ZTL.

Passi pure che per questi presunti compagni la brioche delle minoranze debba prevalere sul pane della maggioranza, passi anche che Soros e Goldman Sachs siano i nuovi profeti del loro socialismo-chic, ma quando le mille emergenze pongono a rischio milioni di posti di lavoro e abbassano pesantemente il livello di vita degli italiani, un sonoro chissenefrega alle vicende private della Schlein era inevitabile.

Giancarlo Lehner

Lettera 14

Caro Dago,

grazie all'aiutino degli elettori, Di Maio è riuscito a mantenere la promessa da 5 Stelle: dopo due mandati, a casa. Chissà com'è contento!

Ice Nine

Lettera 15

Caro Dago,

possiamo ora finalmente dire che gli influencer influenzano, come la parola evoca in malo modo? Se qualcuno li ascolta, fa proprio il contrario? Un po’ di era già visto con Trump. Io Meloni oltre il 20% non l’avrei mai data. Arriva una Ferragni (ma in questo non è sola!) e tac. La meraviglia del voto della Meloni.

Possiamo finalmente archiviare la professione influencer?

Saluti da chi influenza,

Lisa

Lettera 16

Caro Dago,

e adesso tutti chiedersi: ma Giorgia Meloni senza l'apporto determinante di Enrico Letta sarebbe riuscita a far felice Victor Orbán?

Simon Gorky

Lettera 17

Caro Dago, a sentire le varie interviste rilasciate dagli "amici" di Totti, si capisce sempre più il significato del detto: Dagli amici mi guardi Iddio, che dai nemici mi mi guardo io.

Saluti.

Chips.

Lettera 18

Ciao Dago,

sarà una forma di rispetto per il grande personaggio, oppure una cautela in nome del "non si sa mai", ma non mi pare di aver letto che il vero sconfitto di queste elezioni è proprio Mario Draghi. Meloni l'ha chiaramente respinto e ha vinto senza dubbi. Il Pd e Calenda+Renzi l'hanno difeso e sono quasi annegati. La Lega ha fatto caciara fra istanze selvagge e interessi industriali e alla fine s'è persa. Il M5S ha scelto un leader che odia MD sul piano privato e ha fatto 'o miracolo. Gli italiani sono andati verso un voto che rifiuta la logica, gli interessi concreti delle gerarchie internazionali, il bon ton delle muffe europee ma pure l'ombrello amerikano che per decenni ci ha consentito di dormire tranquilli. Se qualcuno crede che Meloni possa far costare il gas meno di Draghi e ottenere sconti dai revisori dei conti europei si sta sbagliando. Da oggi basterà poco per capirlo. Ma è la democrazia, baby, dunque bene così.

Rob

Lettera 19

Drammatica sconfitta elettorale del Pd: arriva la resa dei conti. Gli influencer non influenzano più. Letta chiede le dimissioni di Chiara Ferragni.

Signoramia

Lettera 20

Caro Dago,

Letta ha promosso Opposizione Dura....applicheranno lo schema "supporto" Ucraina contro il Governo di Centrodestra?

Amandolfo

