POSTA! – CARO DAGO, GUARDANDO LO SPOT DELL'ESSELUNGA HO PENSATO: “MA PERCHÉ CAZZO NON DIAMO L'INDIRIZZO DELLA SCUOLA DI RECITAZIONE FREQUENTATA DALLA BIMBA A BOVA, SCAMARCIO E PIÙ O MENO ALLA METÀ DEGLI ATTORI NOSTRANI?” – MENTRE I FIGLI DI BERLUSCONI SONO TORNATI SUBITO AL LAVORO, LA “FINTA MOGLIE” E “FINTA VEDOVA”, MA AUTENTICA MILIONARIA, SIG.RA FASCINA È TALMENTE “INCONSOLABILE” CHE NON SI FARÀ VEDERE IN PARLAMENTO PER TUTTA LA LEGISLATURA…

Riceviamo e pubblichiamo:

DECRETO CAIVANO - VIGNETTA BY NATANGELO

Lettera 1

Caro Dago,

notizia dal giornale cinese South China Morning Post di oggi. La polizia di Hong Kong in collaborazione con quelle di Macao e del Guangdong ha fatto una maxi operazione contro il crimine e il traffico di droga chiamata Thunderbolt 2023, nella quale sono state arrestate 6.400 persone e sequestrate merci illecite per 50 milioni di euro. Altro che retata a Caivano con il sequestro di 375 grammi di marijuana, 28 grammi di cocaina e 30.000 euro.

L. A. Voisin

Lettera 2

Caro Dago,

allora, la Schlein critica l’atteggiamento di Conte che la accusa di volere un’accoglienza indiscriminata spiegando: “Penso che ci stiamo avvicinando alle elezioni europee”. Cioè vuol dire che chi si oppone all’arrivo dei migranti spera di aumentare i suoi voti, perché gli elettori italiani sarebbero contrari a tale arrivo. Ma la democrazia non dovrebbe proprio essere fare le politiche che i cittadini vogliono?

L. A. Voisin

ELLY SCHLEIN E GIUSEPPE CONTE IN VERSIONE BARBIE E KEN - MEME BY GRANDE FLAGELLO

Lettera 3

Caro Dago, Von der Leyen: "Urgente accordo su Patto migranti e fondi". È da 10 anni che è "urgente"...

Lucio Breve

Lettera 4

Caro Dago,

in questo periodo, la triste (ammesso che sia triste) ma milionaria vedovanza di Marta ce fa’ un baffo. D’altronde, è inutile sentir dire che un suo eventuale rientro in Parlamento le potrebbe creare problemi con l’assedio dei giornalisti e altri fastidi.

La realtà è che la signora non ha mai lavorato in vita sua ma è stata brava a organizzarsi la vita facendo quintali di cavoli suoi e a fronte di ciò, oltre ai dubloni d’oro del Cavaliere, percepisce anche il lauto stipendio di parlamentare, pagato, questo, da noi contribuenti. Il tutto, senza batter ciglio e senza aprire bocca. L’abbiamo mai sentita spiaccicare tre parole in fila dallo scranno parlamentare?

Brava la nostra scugnizza!

LE LACRIME DI MARTA FASCINA - MEME BY 50 SFUMATURE DI CATTIVERIA

Alb.

Lettera 5

Caro Dago, non credo che il dolore dei figli di Berlusconi sia inferiore a quello della "finta moglie" e "finta vedova" ma ormai autentica milionaria sig.ra Fascina, ma loro sono tornati subito al lavoro mentre lei è talmente "inconsolabile" che probabilmente non si farà vedere in parlamento per tutta la legislatura. Aggiungendo ridicolo al ridicolo...

FB

Lettera 6

A Dagospia,

non mi piace il modo in cui trattate la signora Giorgia Meloni. Siete stati sempre anti governativi, più o meno. Con questo governo siete particolarmente aggressivi, e sta bene. Siete stati nel passato e siete tuttora molto accaniti contro personaggi politici e non, e sta bene.

marta fascina

Ma contro la signora Meloni state mostrando un livore che ha del patologico. A mio giudizio la state trattando come dei “Pariolini” tratterebbero una “Borgatara”. Posso dire questo, perché pur non essendo romano ho passato 5 dei miei migliori anni nella vostra città per lavorare e vivere lì. La Signora non ha bisogno di essere difesa men che meno da uno sconosciuto come me, ma infierire sui suoi veri o presunti difetti non è da Voi. Calmatevi! E tornate a essere più obbiettivi. Ci state facendo una figura di “palta”.

Con rispetto, Olho.

Lettera 7

MARTA FASCINA, LA BARBIE DI ARCORE - MEME BY GIAN BOY MANETTI

Caro Dago, i droni kamikaze iraniani utilizzati dalla Russia nella guerra in Ucraina contengono più di 50 componenti europei: è quanto emerge da un documento top secret inviato da Kiev ai governi del G7 in agosto. È un'ottima notizia. Così se, come sembra, dovesse vincere la Russia, anche in quel caso potremmo rivendicare parte del merito...

Max A.

Lettera 8

Caro Dago,

L'Inclusione Obbligatoria strombazzata nel campo della moda sta rendendo ridicole le vere battaglie per l'inclusione che da decenni si stanno combattendo in sordina. Modelle straripanti di lardo sfilano fieramente sulle passerelle, incuranti dei consigli pressanti dei medici che ci consigliano di perdere peso proponendo diete di ogni genere, mentre altre modelle con pacco ben visibile, sculettando come barchette in preda alla tempesta ,cercano di esaltare la loro "femminilità".

L' Alta Moda e' diventata un Ufficio Propaganda Baggianate, ma non si puo' dire perche' denunciare la stupidita' e' diventato Reato.

Giovanna Maldasia

HUI KA YAN - FONDATORE DI EVERGRANDE

Lettera 9

Dago,

in Cina non scherzano se combini danni. Il fondatore di Evergrande in manette, che cattivi! Non pensano ai diritti umani, alla presunzione di innocenza. Vogliono solo punire i malfattori, senza provare a reinserirli socialmente.

MP

Lettera 10

Caro Dago, Usa, la pagliacciata di Biden che si unisce agli operai in sciopero: "Meritate un grande aumento". Grande quanto prendeva il suo pargolo Hunter quando lo aveva sistemato in Ucraina alla Burisma Holdings?

Neal Caffrey

VOLODYMYR ZELENSKY - ANDRIJ SHEVCHENKO

Lettera 11

Dago,

Dopo l'ennesima vigliacca aggressione del branco, contro uno che li aveva ripresi per un comportamento scorretto, va fatto qualcosa di serio! A livello di repressione, poche storie. Anche contro i genitori che hanno tralasciato ai loro doveri di educazione.

MP

Lettera 12

Caro Dago, Volodymyr Zelensky ha nominato suo consigliere freelance Andriy Shevchenko. Cioè l'Occidente manda armi e aiuti per miliardi a uno che pensa di vincere una guerra grazie ai consigli di un ex calciatore ora allenatore?

A.B.

CLEOPATRIA - MEME BY EMILIANO CARLI

Lettera 13

Caro Dago

si legge sui giornali della Meloni: fallimenti, isteria, isolamento, crisi. Poi guardi la testata: Stampa, Repubblica, Fatto. Ah beh…

Saluti, Usbergo

Lettera 14

Caro Dago, oggi il Consiglio dei ministri su migranti e Nadef. Nadef è uno arrivato dal Senegal?

SdA

Lettera 15

Caro Dago, guardando lo spot dell'Esselunga ho pensato: "ma perché cazzo non diamo l'indirizzo della scuola di recitazione frequentata dalla bimba a Bova, Scamarcio e più o meno alla metà degli attori nostrani?"

Orlando

Lettera 16

giorgia meloni

Caro Dago, Ucraina, von der Leyen: "Avanti con gli aiuti Ue a Kiev anche per il futuro". Ma certo, grazie alla crescita economica da capogiro dei 27, intera ricostruzione a carico nostro e reddito di cittadinanza per tutti!

Simon Gorky

Lettera 17

Raffinata strategia di Insegno: ogni giorno dimezza lo share, così, quando sarà al lumicino, potrà invitare qualcuno bravo in studio e raddoppierà, come ha promesso, gli ascolti.

Giuseppe Tubi

Lettera 18

Gentile Dago,

esistono ancora i maestri? Mi spiego.

Nelle biografie dei miei professori universitari, che sono stati il mio primo contatto con il futuro, trovavo sovente l’espressione “allievo di” seguito da un nome dal carattere lapidario, che aggiungeva valore alla grandezza del professore. Nelle vite di artisti e filosofi si sprecano i nomi dei predecessori. Talvolta l’allievo supera il maestro, mentre per i meno capaci si dice che ha lavorato “alla maniera di”, fino all’imitazione come ”moda”, ma in ciascun caso vi è sempre il richiamo del maestro. Ora che ho trent’anni e che ho la fortuna di essere a bottega dal mio maestro mi chiedo se anche alla Sua età si segue ancora un maestro.

Giovanni Negri da Brusciano

pino insegno il mercante in fiera

Lettera 19

Caro Dago, Usa, il cane di Biden, Commander, ha morso un altro membro dei Secret Service. È l'11esima volta che il pastore tedesco attacca uno degli agenti. Povero Sleepy Joe, difficile stabilire se abbia educato peggio il figlio Hunter o il cane Commander... Certo è che come peggior presidente Usa di sempre non lo batte nessuno!

pino insegno lavinia abate pino insegno lavinia abate pino insegno pino insegno - mercante in fiera

Theo