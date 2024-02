POSTA! – CARO DAGO, LA MELONI (CON QUEL NOME POI!) SPERNACCHIA LA SAGRA DEL FAGIOLO E DEL CACIOCAVALLO, MA NON ERA STATA PROPRIO LEI A VOLER ISTITUIRE UNA GIORNATA PER CELEBRARE IL MADE IN ITALY? – DOPO IL ROGO DEI PALAZZI A VALENCIA, E QUELLI ANTECEDENTI DI MILANO E LONDRA, SIAMO SICURI CHE LE DECINE DI MIGLIAIA DI CAPPOTTI TERMICI EFFETTUATI COL BONUS 110% SIANO TUTTI A PROVA DI FUOCO? CHIEDO PER UN CONDOMINO...

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

tweet sulla separazione tra fedez e chiara ferragni 1

Caro Dago, Fedez deve aver pensato "Senza Ferragni meno rogne".

Cocit

Lettera 2

Finalmente Chiara Ferragni potrà rimettere i tacchi.

Signoramia

Lettera 3

Caro Dago, finalmente i Ferragnez si sono separati. Era ora che attaccassero l'ipocrisia al chiodo!

Bug

Lettera 4

Egregio Dago

Dopo il rogo dei palazzi a Valencia, e quelli antecedenti di Milano e Londra, siamo sicuri che le decine di migliaia di cappotti termici effettuati col bonus 110% siano tutti a prova di fuoco?

Chiedo per un condomino.

Cordialità

Sanvic

Lettera 5

incendio valencia 2

caro Dago,

dopo avere perso la guerra, quale Ucraina entrerà in Europa? Quella con l'accento sulla a, o quella con l'accento sulla i? (Ucraìna,...ìna,..ìna)

Tonyborg

Lettera 6

Caro Dago,il ministro dei Trasporti, Salvini, sa che occuparsi della "cosa pubblica" vuol dire occuparsi di ciò che è bene e utile alla collettività ?Dunque, in che modo la mitigazione delle sanzioni per chi guida utilizzando il cellulare e la cancellazione dei limiti di guida di macchine potenti, da parte di neopatentati, si conciliano con la sicurezza di tutti?

Paloma

Lettera 7

Caro Dago,

non so se sia vero che Borrelli, come ha detto l’ex ministro Formica in un'intervista a Cazzullo, avrebbe voluto diventare presidente della Repubblica. Di certo tutti abbiam visto il pool di mani pulite ingiungere in TV al parlamento l’abrogazione di un decreto non gradito ai suoi membri.

putin biden

Pietro Volpi

Lettera 8

Caro Dago, Ucraina-Russia, Biden di nuovo contro Putin: "Ha fatto male i calcoli". Ma senti chi parla. Non riesce nemmeno a farsi dare l'ok dal Congresso per l'invio di aiuti militari a Kiev!

Claudio Coretti

Lettera 9

Caro Dago, la famiglia Agnelli-Elkann sembra rappresentare alla perfezione quel bel mondo altruista, dove l'odio è stato bandito e tutti si vogliono bene, che piace tanto ai giornalisti de "La Repubblica" e "La Stampa": che bel quadretto...

alexei navalny e vladimir putin by edoardo baraldi

Ugo Pinzani

Lettera 10

Una volta scoperchiato, non saprei se il vaso di Pandora del putinismo senza limitismo abbia più varianti del covid o di un'immagine patetica di un film comico. Fa decisamente senso, in ogni caso, constatare che fra i sostenitori del Ras del Cremlino vi siano taluni che si scandalizzano come damerini per le parole usate da Biden. Preferiscono l*ambiguità, le frasi a metà, le parole fumose, le minacce velate, le mezze bugie di Mad Vlad.

Dark Fenix

Lettera 11

Caro Dago, nuove sanzioni Usa contro Mosca, anche per la morte di Navalny. A Biden non basta che il Pil russo sia già cresciuto dell'1,5% in più di quanto previsto?

Ice Nine

Lettera 12

Caro Dago, Navalny, Biden incontra moglie e figlia del dissidente morto. Avrà promesso loro di aiutarle come ha fatto con le afghane?

L.Abrami

Lettera 13

giorgia meloni parla di vincenzo de luca a porta a porta

Caro Dago, Giorgia Meloni: «Se non fosse stato per il lavoro che abbiamo fatto noi oggi avremmo un’Ucraina invasa, avremo una guerra molto più vicina a casa nostra. Pallottoliere alla mano, non ci conviene perché noi in Europa non siamo esattamente Paesi che hanno molto investito per difendersi». Quindi, pallottoliere alla mano, mandiamo le poche armi che avevamo per difenderci a Zelensky, così quando Putin avrà finito con lui potremo accoglierlo opponendoci a mani nude, come direbbe Mario Draghi. L'Occidente idiota che pensa prima agli altri che a se stesso.

Scara

Lettera 14

Caro Dago,

Ma la Meloni (con quel nome poi!) spernacchia la sagra del fagiolo e del caciocavallo, ma non era stata proprio lei a voler istituire una giornata per celebrare il MADE IN ITALY? Pure il liceo MADE IN ITALY (che fine ha fatto?) non era sempre inserito in questa cornice di promuovere le primizie alimentari del nostro Paese?

Saluti al fagiolo,

Lisa

