24 apr 2021 09:04

POSTA! – CARO GAMACCHIO, E NO! NON CI STO! AVREBBE DETTO SCALFARO. TROPPO FACILE SCAPPARE IN ASPETTATIVA INSEGUITO DAI “BUFFI” E DAI CREDITORI (E TRA QUESTI ANCHE UN NOTO AVVOCATO PENALISTA, VECCHIA VOLPE DEL FORO AMBROSIANO? AH SAPERLO.. ) – NELLE AUSTERE AULE DOVE IL SIMPATICO E CORDIALE PRESIDENTE APPARECCHIAVA CONDANNE PRIMA DI ATTOVAGLIARSI AL NOTO RISTORANTE, NON C’ERA TOGA CHE NON RICORDASSE QUANTO SCRIVEVA PIERO CALAMANDREI: UN GIUDICE DEVE ESSERE “INVISIBILE E NULLO” PERCHÉ NON DEVE SOLO ESSERE MA ANCHE APPARIRE INDIPENDENTE. MA UN GIUDICE INSEGUITO DAI CREDITORI LO È? E SOPRATTUTTO LO È STATO?