POSTA! – GIULIO TREMONTI: “HO APPENA LETTO UN DAGOREPORT, SECONDO CUI CHIAMEREI TRE VOLTE AL GIORNO IL CAPO DI GABINETTO DI PALAZZO CHIGI, GAETANO CAPUTI, E HO QUALCHE DIFFICOLTÀ A CONFERMARE QUANTO DA TE SCRITTO” – "CARO DAGO, HANNO FATTO BENE GIORNALONI E SINISTRA A INSORGERE. IL DECRETO ANTI RAVE PARTY È LIBERTICIDA: SAREBBE STATA A RISCHIO PERSINO LA MARCIA SU ROMA!"

il ritorno di giulio tremonti alla camera

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago:

ho appena letto un "DAGOREPORT" (sic!) secondo cui: “… poi è entrato nello staff dell’ex ministro del Mef Giulio Tremonti (che lo chiama tre volte al giorno)”. Ho qualche difficoltà a confermare quanto sopra.

Grato per l’attenzione,

Giulio Tremonti

Lettera 2

Caro Dago,

inflazione, Bce: "Siamo risolutamente concentrati sull'obiettivo della stabilità dei prezzi e lo raggiungeremo usando tutti gli strumenti disponibili". La presidente Christine Lagarde, per intendersi, è quella signora che aveva previsto un'inflazione leggera e momentanea che sarebbe durata pochissimo... In che mani siamo? Con queste premesse chissà che pasticcio combinerà ora! Ha la preparazione e le capacità cognitive di un medico chirurgo che confonde il gomito col ginocchio...

F.G.

Lettera 3

MASSIMO DALEMA

Caro Dago,

Massimo D'Alema: il PD segua Conte, leader progressista. Un po' di rancore nei confronti del partito che lo ha rottamato è comprensibile, ma auspicare che il PD prenda Conte come faro della via progressista è una vera e propria manifestazione di odio che ha un unico evidente obiettivo: la rottamazione del PD.

Gualtiero Bianco

Lettera 4

Caro Dago,

sul tuo (disgraziato) sito ho letto una interessante intervista a D'Alema che, piaccia o no, è sicuramente uno dei politici più lucidi e autorevoli. Mi ha colpito il fatto che parli di episodi e vicende di 25-30 anni fa come di fatti lontani "oggi è tutto diverso". Ma allora perché i suoi ex compagni parlano ancora di fascismo, scomparso 80 anni fa? Forse perché non hanno argomenti?

FB

MASSIMO DALEMA

Lettera 5

Esimio Dago,

il governo di Berlino all'Italia: "soccorrete i migranti sulla nave tedesca Humanity". Sottintendendo, ovviamente: "... e teneteveli!".

Bobo

Lettera 6

Caro Dago,

hanno fatto bene giornaloni e sinistra ad insorgere. Il decreto anti rave party è liberticida: sarebbe stata a rischio persino la marcia su Roma!

Ice Nine

paolo guzzanti foto di bacco (1)

Lettera 7

Esimio D,

leggere le accuse al decreto anti Rave fatte dalle grandi firme delle reti Mediaset Sansonetti e Guzzanti, è la riprova che chez Berlusconi fan club ancora je rode dopo l' esito delle votazioni, Ma a quel consiglio dei Ministri che ha forse frettolosamente deciso, i componenti di Fi c' erano ? Le due grandi firme poco dicono su lady Moratti che molla la Casa del grande Capo con l' ambizione di andare ....?

ossequi peprig

Lettera 8

Caro Dago,

tutti ricordano il grande successo di Letizia Moratti nel 2011 quando, da sindaco uscente, tentò il bis al Comune di Milano... E quindi perché non tentare anche la scalata al Pirellone?

Sasha

Lettera 9

letizia moratti attilio fontana

Caro Dago, Regionali Lombardia, Attilio Fontana: "La mia ricandidatura è nelle cose". Attento che non sia nelle cose portate via da Letizia Moratti! Altrimenti rischia una figura alla Totti, rimasto senza i Rolex...

Tas

Lettera 10

Caro Dago, per la Germania il (suo) mondo si è fermato al 1943 quando faceva la padrona in Italia. Oggi ci vorrebbe obbligare ad accogliere i migranti che le "sue" navi vanno a raccogliere in Africa. Ora basta davvero , dei danni dei tedeschi ne abbiamo piene le scatole, ultimo regalo è il gas dalla Russia che sta piegando l'Europa, ora vorrebbe imporci anche i migranti dei loro trafficanti....

FB

GIORGIA MELONI - CARLO NORDIO - ILLUSTRAZIONE - IL FATTO QUOTIDIANO

Lettera 11

Caro Dago,

Pontedera, professore sospeso per avere colpito con un pugno uno studente. L'alunno si era alzato e avvicinato alla cattedra e stava deridendo l'insegnante, che ha reagito colpendolo allo stomaco. I giovani d'oggi sono strafottenti e arroganti a causa della sinistra mollacciona che col suo permissivismo ha rovinato l'Italia. Altro che sospeso! Chi insegna loro a vivere e ad avere rispetto comportandosi educatamente nei confronti degli insegnanti dovrebbe essere premiato.

M.H.

Lettera 12

Caro Dago, Ucraina, Mattarella: "Non possiamo arrenderci, sostegno a Kiev". Certo che non possiamo. Non essendo mai entrati ufficialmente in guerra, a chi dovremmo attenderci?

Piero Nuzzo

CARLO NORDIO

Lettera 13

Caro Dago, carceri, Nordio: "La mia priorità, partire dall'edilizia per migliorare le condizioni". È quello che dico anch'io: servono prigioni col "cappotto"!

Pat O'Brian

Lettera 14

Caro Dago,

l'Agenzia internazionale per l'energia: "L'Europa rischia di mancare di gas durante l'inverno 2023-24. Durante l'estate prossima, il periodo chiave per il rifornimento dei siti di stoccaggio, l'Europa potrebbe registrare una carenza di ben 30 miliardi di metri cubi". Ma chi ci governa ha capito che stava facendo una enorme cazzata intromettendosi nella guerra tra Russia e Ucraina? Ci stiamo suicidando per difendere quell'imbecille di Zelensky?

Gildo Cervani

SILVIO BERLUSCONI E LAURA RAVETTO

Lettera 15

Caro Dago,

nuovi scontri in Iran tra poliziotti e manifestanti con l'uso, da parte dei primi, di gas lacrimogeni. E certo: il gas naturale costa un occhio della testa!

Bug

Lettera 16

Sono preoccupato, non ci sono più notizie della grandissima Statista Laura Ravetto…che si sia ritirata?

Giuseppe Tubi

Lettera 17

Un professore è stato sospeso per aver assestato un pugno a uno studente ...

Finalmente un professore con gli attributi...

PIU' CAZZOTTI PER TUTTI e ritornerà presto la giusta disciplina tra la massa ignorante degli studenti

Umba Dumba

Lettera 18

Caro Dago,

George Soros

Genova, ucciso da freccia: la procura contesta l'odio razziale. La solita buffonata. Premesso che nulla giustifica l'autore dell'omicidio, siamo alle solite. Li fanno venire qui, li piazzano sotto casa tua a portare degrado e fare casino e dovresti pure essere contento. Vorrei proprio vedere come è l'ambiente sotto alla casa dove abita il pm...

Scommettiamo che non c'è nessuno che spaccia o fa schiamazzi tutta la notte?

Nino

Lettera 19

Caro Dago,

ringraziamo sentitamente il filantropo Soros che, con i suoi finanziamenti, ha permesso la non rielezione allo scranno eterno della signora Bonino.

Signoramia

giorgia meloni con paolo gentiloni

Lettera 20

Caro Dago, uno legge la notizia è resta basito: povera Meloni, a Bruxelles ha dovuto incontrare pure Gentiloni. Al peggio non c'è mai fine!

Licio Ferdi

