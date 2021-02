POSTA! – “BASTA CON IL GIUSTIZIALISMO, IL MORALISMO, L’ABUSO DI MISURE DI PREVENZIONE E CAUTELARI”. DOV’È SCRITTO QUESTO PASSAGGIO? NELLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO “I DIRITTI DEI CATTIVI”. L’HA SCRITTO L’AVVOCATO CHE DIFENDEVA FABRIZIO CORONA, IVANO CHIESA. E CHI È, L'AVVOCATO DI GENOVESE? NO, DELLE VITTIME, QUELLO CHE TUTTE LE DOMENICHE DA GILETTI DIFENDE I BUONI, CIOÈ LE BUONE “IMPLUMI” FINITE DALL’ORCO STUPRATORE CHE È APPUNTO, AGLI ARRESTI CAUTELARI, GIÀ GIUDICATO DA GIORNALI E TV. DA LUI CI ASPETTIAMO UN NUOVO LIBRO: “I DIRITTI DEI BUONI”, ANZI, DELLE BUONE… – VIDEO

“…Basta con il giustizialismo, il moralismo, l’abuso di misure di prevenzione e cautelari… una mattina ti suonano alla porta, ti arrestano, ti sequestrano tutto e ti distruggono sui giornali e alle tv. Difendo i cattivi perché anche i cattivi hanno dei diritti, e i buoni non dovrebbero dimenticarlo, perché è attraverso la difesa dei diritti dei cattivi che si difendono e si affermano i diritti”.

Dove è scritto questo passaggio le cui nobili radici affondano in Cesare Beccaria? È scritto nella presentazione di un libro dell’anno scorso intitolato “I diritti dei cattivi”. Ma chi l’ha scritto? L’ha scritto l’avvocato che difendeva Fabrizio Corona e che tuonava sui giornali contro i moralisti. Ma chi è quest’avvocato? Ivano Chiesa.

E chi è, l’avvocato di Genovese? No, è l’avvocato delle vittime, quello che tutte le domeniche da Giletti difende i buoni, cioè le buone “implumi” finite dall’orco stupratore che è appunto, agli arresti cautelari, già giudicato da giornali e tv ecc. ecc. Da lui ci aspettiamo un nuovo libro: “I diritti dei buoni”, anzi, delle buone.

Da Giletti, invece, ci aspettiamo di più: un finale di questa “American psyco” all’italiana che sia all’altezza. Circa quattro puntate fa, quando le due ragazze assistite dall’avvocato Chiesa – avendo preso coscienza di aver subito uno stupro – sono diventate parte della serie-tv già in corso da qualche tempo, di loro si disse che in trasmissione “era meglio non si venisse a conoscenza del luogo dello stupro”, per tutelarle.

Nelle settimane successive, però, si incominciò a sapere di più sulle location e, due puntate fa, le due ragazze sono intervenute in trasmissione, ma di spalle, con una parrucca nera e rigorosamente anonime, per tutelarle: commossi, solo Giletti e i suoi ospiti potevano vederle!

Ieri, sempre le stesse due ragazze con lo stesso avvocato Chiesa collegato, sono intervenute in trasmissione “mettendoci la faccia”, con nome e cognome, quasi indirizzo visto che un’altra ospite collegata ha detto che in questo periodo vivono con lei. Giletti, non lasciare in sospeso questo climax: noi, tuoi fedeli telespettatori auspichiamo che nella prossima puntata le due si spoglino davanti alla telecamera per vederle come il cattivo vide le “implumi”: è un diritto dei cattivi!

