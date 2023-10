POSTA! – “CARO DAGO, SCANDALO COOP E MIGRANTI, ARRESTATE MOGLIE E SUOCERA DEL DEPUTATO SOUMAHORO. ORA LA SINISTRA, CHE GLI HA REGALATO QUEL SEGGIO, GLI CHIEDERÀ DI DIMETTERSI?” – “L’IRAN URLA CHE È STATA SUPERATA LA LINEA ROSSA. DETTO DA CHI INTANTO NON HA ANCORA TERMINATO DI GIUSTIZIARE OLTRE UN MIGLIAIO DI DIMOSTRANTI CHE AVEVANO MANIFESTATO A SEGUITO DELLA UCCISIONE DELLA RAGAZZA CHE ‘NON SAPEVA PORTARE’ L’HIJAB... GLI ISRAELIANI NON SONO STINCHI DI SANTO; IN COMPENSO I VICINI DI CASA HANNO NEL LORO DNA IL CULTO DELLA VIOLENZA"

Caro Dago, tennis, Sinner vince anche l’Atp di Vienna. Medvedev battuto in finale. Zelensky dovrebbe assegnargli la cittadinanza ucraina onoraria: ha battuto in una finale il "russo" per la seconda volta!

Arrestata lady Soumahoro. Quale migliore occasione per sfoggiare un abito a righe verticali.

Arrestata lady Soumahoro. Cuore a sinistra e portafoglio in Ruanda.

Arrestata lady Soumahoro. Il marito: “Liliane chi?”

Caro Dago, Schlein: "Stop alla violazione del diritto umanitario a Gaza". Pensavamo che, dopo gli orrori del 7 ottobre, la segretaria Pd fosse preoccupata per la sorte degli ostaggi vigliaccamente trattenuti da Hamas...

Caro Dago, scandalo coop e migranti, arrestate moglie e suocera del deputato Soumahoro. Ora la sinistra, che gli ha regalato quel seggio, gli chiederà di dimettersi?

Ce ne faremo una ragione di tutti i fumettisti che non parteciperanno a Lucca comics per protesta contro Israele. Non e' che a disegnare storie fantastiche hanno perso il senso della realta'?

un breve riepilogo inerente il caso Israele-Hamas. L’Iran urla che è stata superata la linea rossa. Detto da chi intanto non ha ancora terminato di giustiziare oltre un migliaio di dimostranti che avevano manifestato a seguito della uccisione della ragazza che “non sapeva portare” l’hijab.

Erdogan annuncia che stanno raccogliendo prove sullo stato criminale di Israele, con la complicità dell’Occidente. D’altronde di stragi se ne intende, dato che sin qui ha fatto ripetutamente bombardare i curdi (inclusi bambini, donne ed anziani).

A Londra centinaia di migliaia di supporter dimostrano a favore di Hamas, e nella folla si notano molte donne velate, indizio della loro origine. Poveri British. Hanno conferito la cittadinanza a persone a cui non interessano i valori della nazione che li accoglie, anche se hanno avuto lavoro, welfare e dignità. Gli Israeliani non sono stinchi di santo; in compenso i vicini di casa hanno nel loro DNA il culto della violenza.

Gentile Dago, ma quando si finirà di rompere le p….e a questo povero cristo di Gianbruno per qualche stupidaggine goliardica detta in privato e in una cerchia di colleghi . Ci sono molti politici e persone di spettacolo che dicono caz….e In pubblico, fanno promesse indecenti, fregano i cittadini ; e si attacca senza fine un giovane per delle uscite adolescenziali solo per distruggere l’immagine della Meloni (operazione già riuscita con Berlusconi). BASTA

Carmen Lasorella, durante la trasmissione ‘Stasera Italia' nel weekend, ci propina le sue dottrine strategiche e nega gli orrori di Hamas perché non ci sono riscontri. Oddio, qualcuno le faccia sapere l'ultima orrenda news da Gaza: Shani Louk, la 22enne tedesco-israeliana rapita dalle milizie di Hamas è stata barbaramente decapitata. O vuole vedere il ripugnante spezzone del video in cui tutto è avvenuto, altrimenti non ci crede?

Caro Dago, chissà se dopo aver ascoltato le parole del leader di Hamas "abbiamo bisogno del sangue dei bambini" i filoterroristi e fintopacifisti italiani proveranno un po' di vergogna!

Speriamo ma è difficile l'ideologia rende cechi, sordi e...di parte!

Logoramento. Questa è la parola chiave che esprime il concetto strategico applicato dai Russi in guerra. Sono secoli che i Russi vincono i loro avversari resistendo un minuto più di loro, così tanto da poter sopraffare il nemico ormai logorato e non più capace di reggere il contrattacco.

I Russi subirono sempre immense sconfitte, ma alla fine ebbero la meglio su l’Orda d’Oro degli asiatici, sugli Svedesi, sui Turchi, su Napoleone, sui Giapponesi in Manciuria e su Hitler e Mussolini.

Ora stanno seguendo la stessa strategia secolare nella guerra in Ucraina, tentando di logorare la volontà di combattere del Popolo Ucraino, dei Popoli Europei e del Popolo Americano.

Essi mirano anche a logorare l’apparato militare americano., Infatti bisognerà vedere quanto la potenza militare americana potrà reggere a due conflitti aperti, Europa e Medio Oriente, e a uno potenziale che si potrebbe aprire in Asia. USA contro Russia e Cina alleate? Ma!?

Olho.