Lettera 1

Dagovski-polacco,

non fanno paura gli indecisi su chi votare. Ma quelli decisi a non votare.

Aigor-bosniaco

Lettera 2

Caro Dago,

Cingolani: "Mosca ci attacca perché il nostro piano funziona". E dove "funziona", a casa del ministro?

Marino Pascolo

la regina elisabetta accoglie liz truss a balmoral

Lettera 3

Caro Dago, la neo premier Liz Truss: "Porterò il Regno Unito fuori dalla tempesta". Basta che il "porto sicuro" non sia Lampedusa!

Oreste Grante

Lettera 4

Dago darling,

ci saranno anche i razionamenti per le ricariche (elettriche) dei quasi 100 milioni di telefonini (specie quelli "very smart") presenti in Italia? O s'imporrà una limitazione temporale del loro uso? Sembra quasi di essere tornati ai tempi dell'autarchia e dell'orbace! Ossequi

Natalie Paav

ZELENSKY VOGUE

Lettera 5

Caro Dago, sanzioni alla Russia, poi quest'inverno vedremo se gli italiani gradiscono il razionamento di gas ed elettricità per consentire all'ucraino Zelensky di partecipare al Festival del cinema di Venezia e di farsi fotografare da Vogue...

E.S.

Lettera 6

Le elezioni, caro Dago, sono come le gare di atletica, per es. i 100 metri. Al momento della partenza, spetta al giudice di gara controllare che tutti i concorrenti siano in regola, mentre alle elezioni questo controllo spetta al popolo sovrano. A che titolo, allora, il sig. Letta, invece di concentrarsi sulla gara, perde tempo a controllare il colore della maglia, il numero, la corsia degli altri concorrenti, con il risultato che, mentre gli altri tagliano il traguardo, lui rimane inchiodato ai nastri partenza? Con il ditino alzato?

Antonio Pochesci

harry styles a venezia 3

Lettera 7

Esimio Dago,

chi è lo stilista che crea le camicie di Harry Styles? Lo stesso del compianto Sandro Ciotti?

Bobo

Lettera 8

Caro Dago,

da giovane, Renato Brunetta puntava al premio Nobel. Potrebbe ancora vincerlo: basterebbe che a Stoccolma istituissero il premio Nobel per la permalosità...

Gualtiero Bianco

Lettera 9

Caro Dago,

com’è che se Salvini chiede che “l’Europa riveda le sanzioni”, giornali e tv titolano: “Salvini vuole che l’Italia elimini le sanzioni”?

Saluti Usbergo

Lettere 10

harry styles a venezia 12

Caro Dago,

nei primi sei mesi dall'inizio della guerra l'Ue ha versato a Mosca 85 miliardi di euro per l'importazione di gas e petrolio. Ah, ecco. Siamo alleati di Putin ma facciamo finta di tifare per l'Ucraina...

Gian Morassi

Lettera 11

Tg1: “Gli Stati Uniti vogliono portare nello spazio la prima donna e il primo uomo di colore”. E almeno un transgender?

Il Gatto Giacomino

GIOVANNI FLORIS

Lettera 12

Caro Dago,

mentre gli americani svuotano e provano in Ucraina le armi messe a disposizione, anche la Cina dovrebbe approfittare dell'occasione per test sul campo di battaglia, a meno che non si senta ancora tanto sicura tecnologicamente e preferisce un velo di mistero sulle sue reali capacità.

Amandolfo

Lettera 13

Caro Dago,

secondo me 3 cose non possono passare inosservate a DiMartedì di ieri sera:

1) il conduttore che ,senza più pudore di mostrarsi officiante di una certa parte politica, per tutta la serata è andato avanti e indietro, chiedendo all'importante ospite di turno se gli facesse paura la vittoria della Meloni;

2) la sempre più insopportabile satira scatologica e di sistema del duo Paolo e Luca;

bruno tabacci alessandro di battista

3) il luciferino candore di Tabacci (tu hai capito chi e che cosa rappresenta?) che rivolgendosi a Dibba, a proposito delle sanzioni all'Ucraina, gli ha ricordato quanto importante sia nella "difesa dei principi essere seri ed andare fino in fondo". Evidentemente Bruno, il lumbard, nella dozzina di volte in cui ha cambiato casacca, compresa la vergognosa ricerca dei "responsabili" per Conte, deve aver smarrito principi, obiettivi e modalità di azione.

Paloma

Lettera 14

crozza enrico letta 2

Caro Dago,

Enrico Letta: "Il presidenzialismo? Ci opporremo in tutti i modi". Intende dire che si opporrà da Parigi?

Giacomo Francescatti

Lettera 15

Caro Dago,

sondaggio Pagnoncelli: Fdi 25,5%, Pd 21,5. Con Letta segretario Dem, brindano Putin, Orbán e Trump...

John Reese

Lettera 16

Caro Dago,

secondo il solito Claudio Tito, su Repubblica, la Bce avrebbe mandato un messaggio alla Meloni: «Lo “scudo” anti-spread della Banca si attiverà solo a certe condizioni, solo cioè se l’eventuale tensione sui titoli di Stato non sarà stata provocata da scelte improvvide del nuovo esecutivo».

GIORGIA MELONI

Beh, grazie alle brillanti politiche europee l'euro è già sceso sotto la parità con il dollaro. Se per motivi ideologici (anti-destra) a Francoforte vogliono farlo scendere ancora, si accomodino pure, vuol dire che affonderemo tutti assieme. Con questi signori va usato il metodo Putin: ricatto per ricatto. Come terza potenza economica Ue l'Italia ha il coltello dalla parte del manico, basta avere coraggio.

JN

Lettera 17

Caro Dago,

Covid, Oms: "Non è finita, ancora un morto ogni 44 secondi". Ma questi dove vivono? Ancora non hanno capito che è un'emergenza passata di moda? Adesso ci sono la guerra e la crisi energetica!

GIORGIA MELONI SENZA DENTI

Bobby Canz

Lettera 18

Caro Dago,

azzardo una previsione: con un Letta così in "forma", il 25 settembre Meloni oltre il 35%.

P.S. I sondaggisti possono scordarselo che gli italiani lo confidino a loro prima del voto. A dichiararsi sono solo i ciucci di sinistra.

SdA

Lettera 19

Caro Dago,

per la prima volta nella storia britannica, nelle quattro cariche più importanti di governo non ci sarà nemmeno un uomo bianco. Una vergogna che solo la stupidità occidentale può concepire: consegnare il potere a chi rappresenta una parte infinitamente minimale della popolazione. Razzismo all'incontrario.

Frankie

Lettera 20

roberto garofoli mario draghi daniele franco roberto cingolani

Dite ai politici che gridano alla tassazione degli extra profitti delle aziende energetiche, di spiegarci come faranno, visto che con sedi in Olanda e paradisi fiscali vari, già le tasse normalmente non le pagano.

MARIO DRAGHI ROBERTO GAROFOLI mario draghi luigi di maio roberto garofoli roberto cingolani applausi per zelensky

Ai La