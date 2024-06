POSTA – LA RICHIESTA DI RETTIFICA DEGLI AVVOCATI DI CATHY LA TORRE: “È UNA COLLABORATRICE DI DOOM PER PROGETTI DE&L E LAVORA QUALE CONSULENTE ESTERNA” – “L’ARTICOLO DA VOI PUBBLICATO RIPORTA INFORMAZIONI FALSE E NON VERIFICATE, BASANDOSI ESCLUSIVAMENTE SU UNA FAKE NEWS DIFFUSA DAL PROFILO SOCIAL DI SELVAGGIA LUCARELLI…" - MA ALLORA PERCHÉ LA SIGNORA LA TORRE COMPARE NELLA SEZIONE "TALENTI" DEL SITO DI "DOOM", INSIEME A CREATOR E INFLUENCER VARI E AVARIATI? PERCHÉ, OLTRE A ESSERE NEL PROMO DELLA HOME DEL SITO, PUBBLICANO LE METRICHE DELLE SUE PAGINE SOCIAL?

Riceviamo e pubblichiamo dall’avvocato di Cathy La Torre

cathy la torre sul sito di doom

Egr. Direttore, in qualità di legale rappresentante dell'Avv. Cathy La Torre, con la presente intende formalmente contestare e richiedere l'immediata rettifica dell'articolo pubblicato in data 17 giugno 2024, intitolato "Cathy La Torre nell'agenzia di Fedez: Selvaggia Lucarelli sbotta/ "Taci sulla sua violenza per fatturare? (https://www.ilsussidiario.net/news/cathy-la-torre-nellagenzia-di-fedez-selvaggia-lucarelli-sbotta-taci-sulla-sua- violenza-per-fatturare/2719343/) a firma della giornalista Silvana Palazzo.

fedez annamaria berrinzaghi

Si evidenzia che l'articolo in questione riporta informazioni false e non verificate, basandosi esclusivamente su una fake news diffusa dal profilo social di Selvaggia Lucarelli. La giornalista Silvana Palazzo non ha provveduto a verificare la veridicità delle informazioni riportate, venendo meno ai principi deontologici del giornalismo.

Difatti non solo non ha proceduto a verificare la notizia confrontandosi con la diretta interessata, ma ha anche omesso di verificare la notizia facendo una semplice ricerca sul sito della Società DOOM dal quale si evince chiaramente il ruolo della mia Cliente (qui di seguito il link https://www.doom-entertainment.com/talenti/).

cathy la torre foto di bacco (4)

Nello specifico, l'articolo erroneamente omette quindi di chiarire che l'Avv. Cathy La Torre è una collaboratrice di DOOM per progetti DE&l (Diversità, Equità e Inclusione) e opera quale consulente esterna. Pertanto, si richiede con la massima urgenza la pubblicazione di una rettifica, con lo stesso rilievo dell'articolo originario, riportando correttamente le seguenti informazioni: "L'Avv. Cathy La Torre è una collaboratrice di DOOM per progetti DE&l e lavora quale consulente esterna."

cathy la torre

In caso di mancata rettifica (che deve avvenire quindi immediatamente), mi vedrò costretta ad adire le vie legali per tutelare l'immagine e la reputazione dell'Avv. Cathy La Torre, con richiesta di risarcimento dei danni morali e materiali subiti. Si confida nel vostro senso di responsabilità e nella vostra collaborazione per risolvere tempestivamente questa situazione lesiva dei diritti della mia Cliente.

cathy la torre foto di bacco (2) cathy la torre