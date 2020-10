POSTA! - PARENTE: “I GAY NON SONO CONTRONATURA, CREDERE IN UNA PERSONA IMMAGINARIA E PARLARE A TUTTI IN SUO NOME CON UN VESTITO E UN CAPPELLINO RIDICOLI SÌ. MA FORSE BERGOGLIO È UN GENIO: SI È ACCORTO CHE ALL’ULTIMA CENA ERANO TUTTI MASCHI E GLI È VENUTO UN SOSPETTO”

ROCCO CASALINO CON LA MASCHERINA CALATA SOTTO IL NASO

Caro Dago, "Rocco Casalino, in un momento di distrazione va in giro a naso scoperto: prima al mercato, poi dal barbiere". Ma chi si crede d'essere? Nancy Pelosi? La speaker dem della Camera degli Stati Uniti che dal parrucchiere ci va senza mascherina?

Edy Pucci

Caro Dago, i gay non sono contronatura, credere in una persona immaginaria e parlare a tutti in suo nome con un vestito e un cappellino ridicoli sì. Ma forse Bergoglio è un genio: si è accorto che all’ultima cena erano tutti maschi e gli è venuto un sospetto.

Baci, Massimiliano Parente

ULTIMA CENA AI TEMPI DEI DPCM

Caro Dago, il premier sta lavorando al nuovo Dpcm. Conte, Speranza, Casalino e Travaglio sembrano essere i nuovi Village People. Invece di Y.M.C.A. tutte le domeniche canteranno D.P.C.M.?

Casty

Papa intervistato nel 2019 dal canale messicano Televisa

Caro Dago, Usa 2020. Adesso i Dem tengono Biden sotto una campana di vetro. Sono persino riusciti a far cambiare le regole dell'ultimo dibattito con Donald Trump che si svolgerà stasera in tv: microfono spento quando parla l'avversario. Ma nel triste caso di elezione "Sleepy Joe" deve stare molto attento. O col Covid o con qualche altra diavolera - magari il Novichok per poi dare la colpa i russi - tenteranno di toglierselo di torno al più presto per poterlo sostituire con Kamala Harris, la vera candidata del deep state.

bergoglio

Kyle Butler

Caro Dago, Papa Francesco forte dell'infallibilità della carica, parla degli omosessuali in senso profondamente Cristiano. Arriva a dire che bisogna consentirgli la vita in una famiglia evocando le unioni civili.

Perchè tanta meraviglia, era da tempo che si parlava della fine del celibato dei preti.

SDM

Caro Dago, l'insostituibile prof. Galli ci vorrebbe tutti chiusi nei nostri gusci e soprattutto tristi. Vorrei porgli una domanda: "Gentile Prof, secondo Lei è possibile arrestare la circolazione del virus?" In effetti, davanti alle scuole già si sono presentati i militari in assetto anti-sommossa, sono ricominciate le rivolte studentesche?

kamala harris e joe biden 1

Fidel

Caro DAGO, grande risonanza, manifestazioni (in Francia) , prese di posizione, sul povero prof decapitato in Francia da un musulmano. Quindici giorni prima a Como era stato quasi decapitato, sempre da un musulmano, un prete che assisteva i poveri.

Situazioni quasi simili, contesto in fondo quasi lo stesso, ma l'italiano rapidamente dimenticato. Perché era italiano? o non del tutto decapitato? o prete? Forse perchè il francese alle spalle ha una Nazione, che ha reagito coralmente. Ecco, vorrei ricordarlo io, quel povero prete comasco, in primis al Vaticano che, capisco, ha tanto tanto da pensare..oggi pure alle unioni civili dei lgbt...saluti BLUE NOTE

GIUSEPPE CONTE FIRMA UN DECRETO

Caro Dago, l'infettivologo Galli ha ragione al mille per cento. Con l'aumento dei contagi c'entra anche la riapertura delle scuole. Basta osservare gli studenti. Forse saranno distanziati e con la protezione sul volto in classe, durante le lezioni. Ma per strada se ne vanno in giro a gruppi di dieci, ridendo e scherzando, con la mascherina quasi sempre abbassata.

Giacò

massimo galli

Caro Dagos, per questo papa, vale tutto - quello che dice lo Spirito del Tempo. Quindi, sarà il caso di elevare al rango di consulente personale di Bergoglio in tema di vita di coppia Beppe Cruciani: e Dottore della Chiesa Barbara Costa, che promuove o fa da profet(ess)a di future star del porno, come una ragazza sarda o un'immigrata africana. Le viene in uscita dela Chiesa sono infinite: la Chiesa, a quanto pare, no.

Raider

Prima di dare il suo assenso al coprifuoco in Lombardia (sicuri che sia Fontana il Presidente?) Salvini "vuole capire". Si, vuole capire quanti like prende se chiude o se tiene aperto. La politica ai tempi dei social.

Gaetano il Siciliano

matteo salvini attilio fontana

Dagosapiens, almeno questa l’abbiamo schivata: non avremo Casaleggio in un ministero. Non ci dice quale, per rispetto del titolare. E non ci dice il nome dello sciagurato che glielo ha offerto; per rispetto degli italiani?

Vittorio Gurugiocoliere ExInFeltrito

PAPA BERGOGLIO E GIUSEPPE CONTE

Caro Dago, il Papa pro unioni gay ormai fa concorrenza a Giuseppi. Una banderuola pronta a girarsi dove tira il vento. Un prêt-à-porter pronto a seguire la moda del momento. Che orrore un Pontefice privo di principi!

G.S.

Caro Dago, Londra, venduto all'asta per 7,6 milioni di sterline "Show Me the Monet", il dipinto impressionista di Banksy. Visto? Il Covid non è la peggiore malattia in circolazione...

Bobby Canz

MEME SUL RITARDO DI CONTE

Caro Dago, il premier Conte: "Situazione critica, Governo pronto a intervenire se necessario". È semplicemente ridicolo. Ieri 15 mila nuovi contagi e Giuseppi sta ancora valutando se sia necessario o meno l'intervento dell'Esecutivo? Ma da dov'è uscito, dall'ovetto Kinder?

A.B.

BARACK OBAMA

Caro Dago, Barack Obama: "Potete immaginare cosa sarebbe accaduto se avessi avuto un conto segreto in Cina mentre correvo per la Casa Bianca?". Beh, forse oltre all'immotivato Nobel per la Pace ne avrebbe ricevuto in regalo anche uno per l'Economia.

U.Novecento

Caro Dago, leggo oggi che la Sig.ra Lamorgese, rispondendo alla richiesta dei sindaci di avere ulteriori organici per far rispettare le ordinanze anti covid, ha evidenziato che non si possono aumentare mancandoo ca 15-20.000 uomini e che non si possono ridurre gli uomini dell'antiterrorismo, Digos e altre funzioni necessarie.

luciana lamorgese

Verissimo, ma sicuramente si potrebbero eliminare, almeno per il momento tante inutili scorte, che non sono altro che un servizio di auto blu a favore di presunti VIP ...in pericolo (da cosa poi???)

FB

Caro Dago, dopo il fallimento nella gestione Covid, Anzaldi, di Italia viva, dice che Conte dovrebbe dimettersi e tornare a fare il professore. Perché tanto odio verso gli studenti?

michele anzaldi

Piero Nuzzo

Caro Dago, io non sono contrario a una legalizzazione delle coppie omosessuali. Ma io sono agnostico e non faccio il Papa. Al dunque: dato che Bergoglio è anche un capo di stato, anzi è un monarca assoluto, perché non promulga una Legge per i matrimoni tra omosessuali in Vaticano?

Ad ogni modo, capisco il realismo di Bergoglio: se molti ghèi si fanno prete, per quale motivo non possono anche sposarsi? E dato che pure molti pedofili si ritrovano con la tonaca addosso, mi aspetto una prossima apertura nei confronti di questi'ultimi. In fondo, eterosessuali, omosessuali e pedofili sono tutti "creature di Dio". O no?

conte meme

[Il Gatto Giacomino]

Dagovski,

Effetti positivi del Covid.

A promuovere la vaccinazione è un virologo vero e non una Lorenzin di turno.

Aigor

Caro Dago, coronavirus, Boccia e Franceschini per l'estensione del coprifuoco su tutto il territorio nazionale, il premier Conte, invece, è per la linea morbida. Siamo appena ad ottobre, attenti a sparare tutte le cartucce subito. Altrimenti quando arriva il freddo vero, a gennaio e febbraio, come ci si difenderà? Chiedendo alla gente di suicidarsi?

donald trump balla ymca 7

Pino Valle

Caro Dago, il coronavirus resiste anche sulle superfici congelate. Pattinaggio o curling?

Matt Degani

Caro Dago, un astronauta americano e due cosmonauti russi sono atterrati nella steppa del Kazakistan, al termine di una missione di 196 giorni sulla Iss. Non si saranno messi d'accordo per far vincere Trump?

Stef

Caro Dago, come te lo spieghi che la stessa ASL di Napoli che avrebbe vietato alla squadra di DeLaurentiis la trasferta di Torino per motivi sanitari in quanto due suoi tesserati erano risultati positivi al Covid, non ha impedito lo sbarco nel capoluogo campano dell'AZ Alkmaar, la squadra olandese che ha13 (tredici) atleti positivi al coronavirus? Forse perché dalle parti di Napoli hanno consapevolezza del fatto che la Uefa se ne strafotte delle manfrine del duo DeLaurentiis-DeLuca?

Paul

DE LUCA E DE LAURENTIIS

Caro Dago, stando al New York Times, Donald Trump avrebbe conti correnti in tre Paesi stranieri: oltre alla Gran Bretagna e all'Irlanda, c'è anche la Cina. E forse avrebbe voluto aprirne uno anche in Ucraina. Ma magari erano già tutti in uso al figlio di Biden...

Frankie

JOE E HUNTER BIDEN

Dago preclaro, coprifuoco nel Lazio dalle 24 alle 5. Ho 72 anni e non me ne frega niente, ma se fossi un ragazzo di 25 anni penserei " Guarda come me li inculo. Vado in discoteca e prima di entrare mi assembro, poi entro alle 23,30 e ci sto fino alle 5, esco alle 5,15 e vado a fare colazione al bar, insieme agli altri con birra e cornetto fino alle 7 e mi riassembro tranquillo. "Beh...che dire. Una bellissima soluzione inventata a cazzo di cane come al solito, in fretta e furia e senza ragionare.

nicola zingaretti foto di bacco (1)

Ma ci avesse pensato the amazing Rocco? Mi sa di si considerata la sua funzione di "portavoce" (de che?) Mio padre mi raccontava il coprifuoco che, durante la guerra, durava dalle 8 di sera alle 7 di mattina. Non è una guerra guerreggiata ma è di certo una guerra che abbiamo già perso, vaffanculo.

nicola zingaretti foto di bacco (2)

Sherpa