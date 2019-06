19 giu 2019 17:45

IL PRANZO NON È SERVITO – UN ALLEVATORE INDIANO HA AFFRONTATO UN LEONE CON UN BASTONE PER METTERE IN SALVO LA SUA MANDRIA CHE ERA STATA ATTACCATA – QUANDO HA VISTO IL FELINO CHE AFFERRAVA IL SUO VITELLINO DI CINQUE MESI PER IL COLLO, L’UOMO HA PERSO LA TESTA E, A MANI NUDE, HA SFIDATO IL BESTIONE…(VIDEO)