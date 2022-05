26 mag 2022 12:34

PRENDI L'ARTE E METTILA DA PARTE - L'EX DIRETTORE DEL LOUVRE JEAN-LUC MARTINEZ FINISCE NEI GUAI: È INDAGATO PER "RICICLAGGIO E COMPLICITÀ DI TRUFFA IN BANDA ORGANIZZATA" NELL'AMBITO DI UN INCHIESTA PER TRAFFICO DI ANTICHITÀ - MARTINEZ È STATO POSTO IN STATO DI FERMO LUNEDÌ INSIEME A DUE EGITTOLOGI, CHE SONO STATI POI LASCIATI LIBERI DI ANDARE, MENTRE L'EX RESPONSABILE DEL MUSEO È STATO POSTO SOTTO CONTROLLO GIUDIZIARIO….