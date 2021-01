PREPARIAMOCI A UN ALTRO WEEKEND DI MERDA – IL BRUTTO TEMPO NON DARÀ TREGUA NEL FINE SETTIMANA SOPRATTUTTO AL CENTRO-SUD, DOVE SI ABBATTERANNO PIOGGE, ROVESCI E NEVICATE ANCORA BASSE SULL'APPENNINO – AL NORD DOMENICA IL MALTEMPO LAMBIRÀ LA VAL PADANA MENTRE I FIOCCHI DI NEVE IMBIANCHERANNO L'EMILIA ROMAGNA – TEMPERATURE IN PICCHIATA A CAUSA DI CORRENTI MOLTO FREDDE DI ORIGINE ARTICA…

Da "www.leggo.it"

Meteo, quali saranno le previsioni per i prossimi giorni e in particolare per il weekend? Secondo gli esperti di 3bmeteo.com, il fine settimana che ci accingiamo ad affrontare sarà all'insegna del maltempo, soprattutto al Centro-Sud, mentre al Nord tornerà la neve, ma solo a tratti.

La penisola continuerà ad essere raggiunta da perturbazioni foriere di maltempo, seppur non omogeneamente distribuito in tutta la Penisola: una profonda area depressionaria sulla Penisola iberica sarà responsabile dell'evoluzione del tempo sullo Stivale.

Questa verrà alimentata dal continuo afflusso di correnti molto fredde di origine artica in discesa lungo un canale da nordest verso sudovest che attraversa l'intero Continente. Tra sabato e domenica il maltempo si concentrerà soprattutto al Centro-Sud, con piogge, rovesci e nevicate ancora a piuttosto basse sull'Appennino centro-settentrionale. Verrà coinvolto solo di striscio il Nord, trovandosi troppo in alto rispetto alla traiettoria del flusso perturbato. Ma se i fenomeni saranno quindi scarsi, lo stesso non sarà per il freddo, atteso piuttosto pungente per l'afflusso delle correnti nordorientali di matrice artica.

DOMENICA FIOCCHI SULLA VIA EMILIA. Sabato il freddo al Nord sarà accompagnato da una giornata tutto sommato stabile e abbastanza soleggiata, a parte qualche fiocco a bassa quota in arrivo la sera sulla Romagna. Domenica invece il maltempo che agirà su buona parte del Centro-Sud sembra intenzionato a salire di latitudine, agguantando le zone più meridionali della Val Padana. Sarà l'occasione per nevicate a quote basse su parte dell'Emilia Romagna, con fiocchi in pianura lungo la Via Emilia tra Reggio e Bologna e sulle zone interne della Romagna. Qualche fiocco anche su Alpi Marittime e dai 100/300m sull'entroterra ligure di Ponente.

TEMPERATURE E QUOTA NEVE IN RIALZO SULL'APPENNINO. Sull'Appennino invece si assisterà alla risalita di correnti molto più tiepide dal Nord Africa domenica, destinate a far incrementare temperature e quota neve sul settore centro-meridionale, mentre su quello settentrionale i fiocchi continueranno a cadere ancora a quote più basse. Solo nella giornata di sabato nevicate a bassa quota potranno ancora interessare il settore centrale della dorsale appenninica, specie versante adriatico, prima che dai quadranti meridionali si intensifichi la risalita delle correnti più calde (salvo quello umbro-marchigiano dove domenica sera si abbasseranno di nuovo fino a quote collinari).

