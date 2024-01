22 gen 2024 16:49

IL PRESIDENTE DELLE FILIPPINE FERDINAND MARCOS JR È FINITO SULLA GRATICOLA PER AVER UTILIZZATO L’ELICOTTERO PRESIDENZIALE PER ANDARE AL CONCERTO DEI COLDPLAY: È ACCUSATO DI SPRECO DI FONDI PUBBLICI, MA IL CAPO DELLA SICUREZZA HA PRESO LE SUE DIFESE PARLANDO DI COMPLICAZIONI AL TRAFFICO CHE AVREBBERO MESSO IN PERICOLO IL PRESIDENTE – MA C’È CHI SOSPETTA CHE LO ABBIA FATTO PER NON RIMANERE IMPANTANATO NEL TERRIBILE TRAFFICO DI MANILA… - VIDEO