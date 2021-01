PERCHE’ L’ARISTON SARA’ PIENO MENTRE CINEMA E TEATRI RESTANO CHIUSI? LA RAI CONFERMA LE DATE DAL 2 AL 6 MARZO: “CI SARÀ IL PUBBLICO IN PLATEA, MA NON SARÀ RECLUSO IN UNA BOLLA SU UNA NAVE DA CROCIERA IN MEZZO AL MARE - I DISCOGRAFICI: TROPPI RISCHI, SI FACCIA SOLO PER LA TV - MA L'IPOTESI DI REGISTRARE L'ORCHESTRA E FAR ESIBIRE DAL VIVO SOLTANTO I CANTANTI NON È GRADITA…