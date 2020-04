23 apr 2020 16:47

IL PRIMO CIMITERO DI GUERRA IN TEMPO DI PACE - A MILANO IL CIMITERO DEI MORTI PER COVID-19 NON RECLAMATI: 600 CROCI BIANCHE TUTTE UGUALI – IL SINDACO SALA: “QUESTO SPAZIO È QUELLO DOVE SONO STATI SEPOLTI COLORO LE CUI SPOGLIE NON SONO STATE RICHIESTE DA UN FAMIGLIARE. LA “TRAGEDIA NELLA TRAGEDIA”