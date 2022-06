PRINCIPESSA TRISTE E SFIGATA: A CHARLENE MANCAVA SOLO IL COVID! - APPENA È TORNATA A FARSI VEDERE IN PUBBLICO, CHARLENE DI MONACO SI È BECCATA IL COVID – È PROBABILE CHE ABBIA CONTRATTO IL VIRUS AL GRAN PREMIO DI FORMULA 1, QUANDO S’È MOSTRATA MANO NELLA MANO CON IL PRINCIPE ALBERTO - DOPO L’INFEZIONE RESPIRATORIA E I VARI INTERVENTI CHE L’HANNO TENUTA LONTANO DALLA FAMIGLIA PER MESI, ORA L’EX NUOTATRICE TORNA IN ISOLAMENTO...

Roberta Mercuri per www.vanityfair.it

Alberto e Charlene di Monaco

Non c'è pace per la principessa Charlène di Monaco, che ora è risultata è positiva al Covid. Dopo l'infezione alle vie respiratorie che l'ha tenuta lontana da Monaco per mesi costringendola a vari interventi chirurgici (e alimentando le voci che davano per spacciato il matrimonio con Alberto II) l'ex nuotatrice lo scorso marzo era finalmente tornata a casa.

E nei giorni scorsi più volte l'abbiamo vista in pubblico, serena e sorridente, con il marito e i due figli, i gemelli di sette anni Jacques e Gabriella.

Prima All'E-Prix di Montecarlo, poi al Tournoi Sainte Dévote de Rugby, infine al GP di Monte Carlo. E forse proprio lì ha contratto il Covid. Le condizioni di Charlène, come fa sapere il comunicato diramato da Palazzo Grimaldi, «non sono preoccupanti».

Alberto e Charlene di Monaco

Tuttavia i sudditi monegaschi sono in ansia, perché sanno che la principessa non ha ancora recuperato in pieno le sue forze. Lo ha ammesso lei stessa in una recente intervista a Monaco Matin: «La mia salute è ancora fragile e non voglio andare troppo veloce. La strada è stata lunga, difficile e molto dolorosa».

I primi sintomi del Covid sono comparsi sabato, per questo la moglie di Alberto si è sottoposta a un tampone che è poi risultato positivo. Ora dunque dovrà rimanere in isolamento per alcuni giorni, lontana (di nuovo) dalla famiglia e ovviamente da tutti gli impegni ufficiali.

Alberto e Charlene di Monaco con i figli

Tra questi la «Riviera Water Bike Challenge», un evento benefico organizzato proprio oggi 5 giugno dalla sua fondazione. Charlène, che in passato aveva vinto più volte la competizione, quest’anno aveva già deciso di non partecipare come concorrente, altro segno che la malattia l’ha minata nel fisico e che la ripresa è ancora lontana. Ora il Covid l'ha costretta a guardare la gara da casa.

Come se non bastasse, la sua nuova scomparsa dai riflettori rischia di riattizzare le voci che da oltre un anno danno per imminente il divorzio dal marito. Da ultimo si è persino detto che la principessa sarebbe imprigionata nel matrimonio con Alberto per via di un contratto milionario.

Charlene di Monaco con i figli

L'ex nuotatrice a proposito di tutti questi rumors per mesi non detto una parola. Ma lo scorso maggio ha rotto il silenzio. Mostrando tutto il suo disappunto: «Vogliamo parlare del mio divorzio, della mia casa in Svizzera? È deplorevole che certi giornali vendano falsità del genere sulla mia relazione, sulla mia vita», ha detto la principessa in un'intervista a Monaco Matin.

Precisando che anche quando era lontana da casa - prima bloccata in Sudafrica dalla malattia, poi in convalescenza in una clinica Svizzera - ha sempre potuto contare sull'appoggio del marito: «Alberto è stato di grande supporto».

Ora un'altra tegola mina la salute di Charlène. Costringendola a stare lontana, di nuovo, dal marito e dai figli a cui si era finalmente ricongiunta solo lo scorso marzo dopo mesi di calvario.

ARTICOLI CORRELATI

alberto di monaco, la moglie charlene e i figli in sudafrica 5 alberto di monaco, la moglie charlene e i figli in sudafrica 2 PARIS MATCH - L’affaire Charlene charlene di monaco con il nuovo taglio 17 charlene di monaco con il nuovo taglio charlene di monaco charlene di monaco 1 charlene di monaco 4 la principessa charlene di monaco