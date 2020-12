IL PROCESSO DI APPELLO BIS AL MONDO DI MEZZO È ARRIVATO ALLE BATTUTE FINALI: PER CARMINATI CHIESTI 11 ANNI, PER BUZZI 12 ANNI E 8 MESI - MA "ER CECATO" E L'EX RAS DELLE COOP POTREBBERO EVITARE IL CARCERE: L'IPOTESI DI MISURE ALTERNATIVE - LE RICHIESTE DELLA PROCURA PER RIDEFINIRE L'ENTITÀ DELLE PENE DOPO LA SENTENZA CON CUI LA CASSAZIONE HA RIQUALIFICATO L'ACCUSA DI ASSOCIAZIONE MAFIOSA IN ASSOCIAZIONE A DELINQUERE SEMPLICE…

Michela Allegri per “il Messaggero”

Per la prima volta dall' inizio dell' inchiesta hanno ascoltato la richiesta di condanna a loro carico direttamente dal banco degli imputati e non in video collegamento da carceri di massima sicurezza. Ieri, il Procuratore generale Pietro Catalani, al termine di una lunga requisitoria, ha chiesto di condannare Massimo Carminati a 11 anni e un mese di reclusione, e Salvatore Buzzi a 12 anni 8 mesi e 20 giorni.

Il processo di appello bis al Mondo di Mezzo è arrivato alle battute finali. Dopo la sentenza con cui la Cassazione, nell' ottobre dello scorso anno, ha riqualificato l' accusa di associazione mafiosa in associazione a delinquere semplice, adesso i giudici di secondo grado dovranno ricalcolare la pena a carico di 20 imputati.

In 13 hanno chiesto e ottenuto di concordare l' entità della condanna. Tra loro c' è l' ex consigliere regionale Luca Gramazio: pena definitiva a 5 anni e 7 mesi.

Per Riccardo Brugia, il braccio destro e amico dell' ex Nar Carminati, la sentenza concordata è di 7 anni, mentre per Fabrizio Franco Testa, ex componente del cda Enav, considerato uno dei collegamenti tra il gruppo di Buzzi e Carminati e la pubblica amministrazione, sono stati disposti 6 anni. Nessuno di questi 13 imputati tornerà in carcere: il tempo trascorso in cella dal momento degli arresti (nel dicembre 2014) copre quasi per intero la pena residua da scontare. E per i mesi restanti in molti potranno usufruire della liberazione anticipata. La stessa cosa potrebbe valere per gli altri sette imputati, Buzzi e Carminati compresi, anche se tutto dipenderà dall' effettiva entità della sentenza.

Ieri il Pg ha chiesto 3 anni e un mese per Agostino Gaglianone, 3 anni e due mesi e 20 giorni per Claudio Bolla, 2 anni e un mese per Pier Paolo Pedetti e 2 anni e tre mesi per Angelo Scozzafava, che hanno tutti quanti optato per il rito ordinario. Sollecitata, infine, l' assoluzione per Antonio Esposito.

Le richieste della procura generale sono arrivate a pochi giorni dalla confisca definitiva dei patrimoni che erano nella disponibilità dei due imputati eccellenti nella maxi-indagine della Procura di Roma e di alcuni loro sodali. Nella disponibilità dello Stato sono andati beni per un valore complessivo di circa 27 milioni di euro: ville, terreni, macchine, una collezione di opere d' arte del valore di 10 milioni di proprietà del Nero, con pezzi di importanti autori del 900, dalla Pop Art al Futurismo, al Surrealismo.

L' ex Nar e Buzzi dal giugno scorso sono tornati liberi per scadenza dei termini di custodia cautelare, come tutti gli altri imputati ancora detenuti. Nel primo processo di appello, nel settembre del 2018, Carminati era stato condannato a 14 anni e mezzo, mentre il ras delle cooperative romane a 18 anni e 4 mesi. Ora le richieste sono state più basse tenendo conto del fatto che la contestazione di associazione mafiosa non è stata riconosciuta dagli ermellini, che hanno invece riqualificato l' accusa in due associazioni a delinquere semplici, una finalizzata alla corruzione e l' altra alle estorsioni.

Circostanza che potrebbe consentire ai due imputati di non rientrare in cella, considerando il fatto che entrambi hanno già trascorso un periodo lunghissimo in stato di custodia cautelare: dal dicembre 2014 fino allo scorso giugno. Tutto dipenderà dall' entità della nuova condanna: se la pena residua da scontare sarà sotto i 4 anni di reclusione (basterebbe una condanna a 9 anni, quindi) potrebbero chiedere misure alternative al carcere. In quel caso dovrà decidere il Tribunale di sorveglianza.

