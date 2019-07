LA PROCURA FEDERALE USA CHIEDE L'ERGASTOLO PER “EL CHAPO” GUZMAN: “È SPIETATO E SANGUINARIO” - GIÀ CHIESTA UNA MAXI CONFISCA DI 12,6 MILIARDI DI DOLLARI AL RE DEL NARCOTRAFFICO MESSICANO, L'EQUIVALENTE DEI PROVENTI ILLECITI DEL TRAFFICO DI DROGA DEL CARTELLO DI SINALOA…

Da “il Giornale”

el chapo guzman

La procura americana ha formalizzato la richiesta di ergastolo con più 30 anni di carcere a carico del narcotrafficante messicano Joaquin «El Chapo» Guzman. La sentenza sarà resa nota il 17 luglio in un tribunale di New York. La formula giudiziaria scelta (carcere perpetuo con più di 30 anni dietro le sbarre) è quella che, se accettata dal giudice, garantirà che «el Chapo» rimanga in carcere fino alla fine dei suoi giorni.

il carcere di manhattan dove e' detenuto el chapo

L'ufficio del procuratore ha anche già chiesto il 5 luglio scorso una maxi confisca al messicano, l' equivalente dei proventi illeciti del traffico di droga del cartello messicano di Sinaloa: il governo americano vuole infatti il rimborso di 12,6 miliardi di dollari, il denaro che «El Chapo» ha ottenuto «direttamente o indirettamente» come risultato dei suoi traffici. Considerato uno degli uomini più ricchi del mondo, a lungo inserito dalla rivista Forbes nella lista dei «paperoni», «El Chapo» ha un patrimonio stimato in oltre 14 miliardi di dollari.

el chapo

L'ex leader del cartello di Sinaloa è stato ritenuto responsabile di aver importato almeno 1.200 tonnellate di cocaina, oltre a 49 tonnellate di marijuana e 200 chili di eroina. Guzman viene descritto dagli inquirenti come un «capo spietato e sanguinario». «Il cartello di Sinaloa era una delle più potenti organizzazioni di narcotrafficanti in Messico ed è stato in grado di conquistare il controllo di vaste aree del territorio per mezzo di violenze straordinarie, compresi sequestri, torture e omicidi». Il messicano, attualmente rinchiuso in un carcere federale di Manhattan, tra i più sicuri degli Stati Uniti, ha affrontato un processo di tre mesi, in cui sono stati ascoltati 56 testimoni, tra i quali suoi ex alleati e dipendenti.

