15 dic 2020 08:41

LA PROCURA DI NAPOLI APRE UN NUOVO FASCICOLO SULLA MORTE DI TIZIANA CANTONE: SI INDAGA CONTRO IGNOTI PER FRODE PROCESSUALE - LA FAMIGLIA DELLA RAGAZZA NON SI È MAI ACCONTENTATA DELLA PRIMA RICOSTRUZIONE, QUELLA SECONDO CUI LA 31ENNE SI SAREBBE SUICIDATA A UNA PICCOLA PANCA DI CASA SUA CON UNA PASHMINA DI SETA - LE RAGIONI? LA STRANA CANCELLAZIONE DELLE TRACCE INFORMATICHE DA IPHONE E IPAD; E I SEGNI SUL COLLO CHE NON SAREBBERO COMPATIBILI CON UN FOULARD…