LA PROSSIMA VOLTA MEJO UNA PANDA - IN GRAN BRETAGNA UN MINCHIONE ESCE DAL CONCESSIONARIO CON LA SUA LAMBORGHINI HURACAN SPIDER DA 275 MILA EURO E DOPO VENTI MINUTI HA DISTRUTTO L’AUTO IN UN INCIDENTE CON UN FURGONE...

Ha quasi completamente distrutto una Lamborghini Huracan Spider, appena venti minuti dopo essere uscito dal concessionario da cui l'aveva acquistata per una cifra pari a circa 275mila euro. È accaduto nel primo pomeriggio di mercoledì scorso ad un uomo, il cui nome non è stato rivelato.

L'incidente è avvenuto in Gran Bretagna, lungo la M1 nel West Yorkshire, all'altezza di Ossett. La polizia, giunta sul posto, ha trovato l'auto incidentata, anche se non ci sono state gravi conseguenze per l'automobilista, portato in ospedale per accertamenti e solo lievemente ferito. Sui social, la polizia ha commentato così l'intervento: «Solo un'altra auto incidentata, ma in questo caso è una Lamborghini nuova di zecca, uscita venti minuti prima dalla concessionaria». Lo riporta l'Independent.

La Lamborghini Huracan era stata tamponata da un furgone e la polizia sta cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente: non è escluso che l'automobilista abbia perso il controllo del mezzo per l'alta velocità e un malfunzionamento ai freni.