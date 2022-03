PROVACI ANCORA, ALEC! - DOPO LA TRAGEDIA DI "RUST", ALEC BALDWIN TORNA SUL SET: E' A ROMA INSIEME AL FRATELLO WILLIAM PER GIRARE DUE FILM ITALIANI, "BILLIE'S MAGIC WORLD" E "KID SANTA", ENTRAMBI DIRETTI DA FRANCESCO CINQUEMANI - L'ATTORE HA ANCHE DICHIARATO DI VOLER ONORARE LA MEMORIA DI HALYNA HUTCHINS, MORTA SUL SET A CAUSA DI UN COLPO DI PISTOLA PARTITO ACCIDENTALMENTE, PORTANDO A TERMINE LE RIPRESE...

intervista di alec baldwin alla abc

Dopo il brutto incidente accaduto sul set del film Rust, in cui ha perso la vita una giovane direttrice della fotografia, Halyna Hutchins, Alec Baldwin cerca di superare il tragico evento tornando a fare quello che gli riesce meglio. L’attore, infatti, è impegnato in due set italiani, sotto la direzione del regista Francesco Cinquemani. A Roma, insieme a lui, anche il fratello William.

Alec e William si ritrovano sul set, dunque, dopo avere lavorato insieme per il documentario My promise to P.J. I due, a Roma, sono impegnati in due pellicole diverse: Billie’s Magic Word e Kid Santa. Le riprese dureranno circa 14 giorni e Roma sarà lo scenario suggestivo dell’action movie. Francesco Cinquemani torna a lavorare con Alec Baldwin dopo il lungometraggio Andron: The Black Labyrinth.

hilaria e alec baldwin

Le due pellicole italiane sono girate in live action, cioè con una tecnica che mixa la presenza degli attori reali ai personaggi animati. Nel cast è presente anche l’attrice Elva Trille, che vedremo a giugno nelle sale cinematografiche in Jurassic World Dominion.

Nonostante i mesi difficili affrontati, Alec Baldwin ha dichiarato di volere onorare la memoria di Halyna Hutchins, morta tragicamente sul set di Rust a causa di un colpo di pistola erroneamente carica.

Il suo intento è di riuscire di portare a termine le riprese e, con gli incassi ricavati, a sostenere economicamente il vedovo e il figlio della direttrice della fotografia. L’indiscrezione è trapelata grazie al New York Times, che ha pubblicato alcuni documenti del tribunale. Nelle carte si comprende la volontà di Baldwin di terminare le riprese.

serge svetnoy halyna hutchins

Il fatale incidente è accaduto il 21 ottobre scorso, quando Baldwin ha sparato involontariamente alla Hutchins. L’attore ha sempre sostenuto la sua tesi, indicando l’assistente alla regia Dave Halls come colpevole per avergli confermato che la pistola fosse fredda, cioè caricata a salve. Ad oggi, nonostante le cause legali (ancora in corso), la magistratura non ha formulato alcuna condanna.

Dal canto suo, Baldwin continua a professarsi innocente. Durante un’intervista per la Abc News, l’attore ha dichiarato «Non mi interessa più molto della mia carriera. Vivo alla giornata, poi verso sera crollo emotivamente».

