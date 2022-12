12 dic 2022 16:49

I PUNTI DI SUTURA HANNO I GIORNI CONTATI - E' IN ARRIVO LA "COLLA CELLULARE", CHE PERMETTE DI RIPARARE FERITE, RIGENERARE TESSUTI DANNEGGIATI E ANCHE FAR RICRESCERE I NERVI - LA COLLA, CHE È COMPOSTA DA MOLECOLE MODIFICATE IN LABORATORIO CHE PERMETTONO DI LEGARE TRA LORO SOLO DETERMINATI TIPI DI CELLULE, IN MODO MOLTO SELETTIVO PUÒ ESSERE UTILIZZATA ANCHE PER RIGENERARE ORGANI INTERI - E' UN PASSO IN AVANTI ENORME PER LA MEDICINA RIGENERATIVA