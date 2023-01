PUPO E LA PARTITA A POKER COL PUPONE – IL CANTANTE RACCONTA QUELLA VOLTA CHE HA GIOCATO A CARTE CON TOTTI (FINITO NEL MIRINO DELLA BANCA D’ITALIA PER ALCUNI SOSPETTI MOVIMENTI DI DENARO, PARE LEGATI AL CASINÒ DI MONTECARLO): "GUARDANDOLO NEGLI OCCHI, MI ACCORSI SUBITO CHE IL GIOCO LO APPASSIONAVA MOLTO. TEMO SOFFRA DI LUDOPATIA", HA SOTTOLINEATO PUPO CHE IN PASSATO CONFESSO' DI AVERE PROBLEMI DI DIPENDENZA DAL GIOCO…

pupo

Estratto da liberoquotidiano.it

(...) Pupo, in una intervista al Quotidiano nazionale, ha confessato di aver avuto problemi di ludopatia, ovvero di dipendenza dal gioco, che peraltro che ha fatto perdere migliaia di euro. Le indiscrezioni su Totti sono uscite nel momento in cui sono arrivate le segnalazioni dell’antiriciclaggio. In particolare, l’ex Capitano è finito nel mirino della Banca d’Italia per alcuni sospetti movimenti di denaro, pare legati a casinò di Montecarlo, Londra e Las Vegas.

TOTTI PARTY POKER

Pupo avrebbe giocato una partita a carte con Totti. E in quella occasione, ha detto il cantante, ha notato un dettaglio significativo: "Ho giocato a poker con Francesco Totti una sola volta, in occasione di un torneo di solidarietà organizzato per raccogliere fondi in favore dei terremotati dell’Aquila, che andò in onda su La7, ricordo che, guardandolo negli occhi, mi accorsi subito che il gioco lo appassionava molto", ha raccontato Pupo. "Totti, secondo me, è una persona buona, sensibile e generosa, caratteristiche che, purtroppo, sono quasi sempre presenti nei soggetti affetti da ludopatia", ha sottolineato.

Pupo però si è detto convinto che nel caso in cui Totti fosse ludopatico potrebbe comunque superare la sua dipendenza dal gioco visto che anche lui ci è riuscito.

TOTTI PARTY POKER pupo