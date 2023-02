3 feb 2023 08:33

PUTIN FA IL GALLETTO MA INTANTO I SUOI SOLDATI CADONO COME MOSCHE – SECONDO IL “NEW YORK TIMES” IN 11 MESI DI GUERRA L’ESERCITO RUSSO HA PERSO 200MILA EFFETTIVI, UN NUMERO 8 VOLTE PIÙ ALTO DEI MILITARI AMERICANI MORTI IN VENT’ANNI DI GUERRA IN AFGHANISTAN – SI TRATTA SOLO DI STIME, DIFFICILI DA VERIFICARE, PERCHÉ MOSCA TIENE BEN NASCOSTO IL NUMERO REALE DI PERDITE (COME FA ANCHE L’UCRAINA, DEL RESTO…)